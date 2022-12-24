Оля Полякова запрем'єрила запальну українськомовну пісню "Чарівні очі" до новорічних свят

Співачка Оля Полякова представила свою нову українськомовну пісню під назвою "Чарівні очі".

До новорічних свят виконавиця подарувала своїм прихильникам запальну композицію про кохання, які запрем'єрила в ефірі "Сніданку з 1+1".

Однак, зазначимо, що мелодію цієї пісні прихильники артистки вже могли чути раніше. Справа в тому, що рік тому Полякова та Олег Винник представили спільний трек "Длинноногое счастье". Втім, офіційна прем'єра пісні та кліпу так і не відбулася через початок повномасштабної війни, тому Оля сміливо використала музику для нової композиції.

Нова версія пісні, новорічна "Чарівні очі", припала до душі шанувальникам Полякової, про що вони написали у коментарях в Instagram. Особливо фани похвалили Олю за її перехід

Яка ж чудова, мелодійна, ніжна, солов'їна ця пісня!

Як гарно українською!

Чарівна пісня, набагато краще оригіналу!

Неймовірна новорічна пісня!

Раніше свій різдвяний гімн представив Сергій Бабкін разом з виконавцем легендарного хіта Feliz Navidad.

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