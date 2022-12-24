Оля Полякова запрем'єрила запальну українськомовну пісню "Чарівні очі" до новорічних свят

Артистка переробила пісню, яку виконувала з Олегом Винником.
Співачка Оля Полякова представила свою нову українськомовну пісню під назвою "Чарівні очі".
До новорічних свят виконавиця подарувала своїм прихильникам запальну композицію про кохання, які запрем'єрила в ефірі "Сніданку з 1+1".
Однак, зазначимо, що мелодію цієї пісні прихильники артистки вже могли чути раніше. Справа в тому, що рік тому Полякова та Олег Винник представили спільний трек "Длинноногое счастье". Втім, офіційна прем'єра пісні та кліпу так і не відбулася через початок повномасштабної війни, тому Оля сміливо використала музику для нової композиції.
Нова версія пісні, новорічна "Чарівні очі", припала до душі шанувальникам Полякової, про що вони написали у коментарях в Instagram. Особливо фани похвалили Олю за її перехід
- Яка ж чудова, мелодійна, ніжна, солов'їна ця пісня!
- Як гарно українською!
- Чарівна пісня, набагато краще оригіналу!
- Неймовірна новорічна пісня!
Раніше свій різдвяний гімн представив Сергій Бабкін разом з виконавцем легендарного хіта Feliz Navidad.
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