Оля Полякова заступилася за Джамалу, яку розкритикували за сучасне виконання гімну України

Українська співачка Оля Полякова стала на захист своєї колеги за сценою Джамали, яку розкритикували за виконання гімну України у сучасному стилі.

В Instagram-stories артистка стала на бік співачки. Полякова зазначила, що Джамала виступила на благодійному футбольному матчі у Лондоні дійсно потужно. Також виконавиця додала, що артист може виконувати гімн у своїй своєрідній манері, адже таким чином він самовиражається.

Оля Полякова заступилася за Джамалу / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Знаю, що несеться хейт у бік Джамали через її виконання гімну. Я послухала і хочу вам сказати, що це було дуже круто і талановито. Самобутність артиста доречна у виконані будь-якого твору, якщо це зроблено чесно, з душею і талановито. Взагалі, виконання гімну не повинно мати такий вигляд, як на радянському параді. Це тріумф духу, а наш український дух - це дух творчості, пошуку та самовираження. Тому Джамало, це було фантастично!" – заявила Полякова.

До речі, сама Оля теж на футбольному матчі виконувала гімн України. Співачка перед початком поєдинку між "Тоттенхемом" та "Шахтарем" заспівала "Ще не вмерла Україна". Полякова виконала гімн теж у сучасному аранжуванні музиканта Дмитра Саратського.

Користувачі Мережі були приголомшені. Вони засипали Олю компліментами та зазначили, що артистка потужно виконала гімн: "До мурах", "до сліз", "це просто гордість".

Оля Полякова на футбольному матчі виконує гімн України

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