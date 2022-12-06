Оля Полякова затанцювала під "Ой, у лузі червона калина" та вшанувала пам'ять загиблих військових

Виконавиця показала відео свого виступу на грузинських "Танцях з зірками".

Українська співачка Оля Полякова вкотре підкорила паркет шоу "Танці з зірками" Грузія.

Номер артистки цього разу був щемливим та патріотичним. Знаменитість разом зі своїм партнером, танцівником Максом Єжовим, продемонструвала суддям та глядачам пасадобль. Разом з ними на сцені виступала запрошена зірка - баскетболіст Гіга Кветенадзе.

Вони виконували пасадобль під українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина", яка від 24 лютого набула нових значень та стала символом незламності.

За свій номер пара отримала 23 бали.

Та після виступу Оля Полякова вирішила звернутися до всіх присутніх у залі. Артистка попросила вшанувати пам'ять загиблих в Україні військових: і українських, і грузинських, які героїчно боряться з окупантами.

"Разом з нами, з українцями, зараз воюють у Грузинському легіоні грузини. Вчора (ред. – 3 грудня) під Бахмутом загинуло п'ять грузинів за Україну. Я хочу зараз вшанувати пам'ять цих людей – грузинів, українців – у цій страшній війні", - сказала Оля в ефірі шоу.

Нагадаємо, у минулому випуску проєкту Полякова продемонструвала суддям та глядачам традиційний грузинський танець "Картулi". Тоді за свій виступ співачка отримала найбільшу кількість балів.

Читайте також: