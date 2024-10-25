Оля Полякова здивувала, чому її доньку не допустили до навчання в США: "Відрахували з університету"

Українська співачка Оля Полякова поділилася, чому її старша донька Маша була вимушена повертатися з США до України.

Так, 19-річна дівчина була зарахована до престижного музичного вишу в США. Однак, за словами виконавиці, її донька з величезними труднощами в'їхала до країни через анульовану студентську візу. Оля зізнається, що дуже переймалася за Машу, яка у результаті повернулася до України.

"Моя Маша вступила до Берклі ще півтора року тому і збиралася їхати, але через операцію вона залишилася. І рік минув і Маруся мала їхати до Америки. Але вона вирішила, що в неї тут купа якихось справ. Коли вона приїхала до Бостона, дзвонить мені о четвертій годині й каже: "Мамо, мене не пускають в країну". Я запитую чому. Вона відповідає: "Я не знаю, мене тримають тут, не дають говорити". Пізніше вона мені дзвонить і каже: "Мама мене пустили до країни за тією туристичною візою, яку я загубила, а студентську мені анулювали", - розповіла артистка в шоу "20:23".

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Крім того, Полякова зізнається, що Маша не розрахувала свої плани та приїхала в університет, коли її курс вже почався. Тож, за тривалої відсутності на заняттях підлітка відрахували. Після довгих намагань владнати ситуацію, Маші все ж вдалося поновити необхідні документи. Тож за декілька місяців вона приступить до навчання в омріяному виші.

"В університеті її запитали, де вона була. Маша каже: "Дома". Їй у відповідь: "Ви вчасно не приїхали і вашу візу анулювали, а вас відрахували з університету". Я потім запитую: "Машо, а як так вийшло?" Вона відповідає: "Мам, я не знаю, я написала їм листа, що я буду пізніше. Я попередила". А там така тема, що не пов'язані департаменти. Якщо тобі університет узгоджує студентську візу, а ти не приїжджаєш до якогось числа, то вона автоматично анулюється. Вона думала це можна вирішити. Вона приїхала до правової держави, розвернулася і приїхала додому. Але все нормально. За два місяці вона поїде на наступний курс назад. Усе зробили, відновили", - пояснила Оля.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показала, як її 8-річний син Валерій навчається у школі в Лондоні та які має успіхи.

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