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Оля Полякова зі сльозами на очах розповіла про зникнення улюбленої собаки: "Ми вже попрощалися з нею"

Оля Полякова зі сльозами на очах розповіла про зникнення улюбленої собаки: "Ми вже попрощалися з нею"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
2 хв
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Оля Полякова зі сльозами на очах розповіла про зникнення улюбленої собаки: "Ми вже попрощалися з нею"

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дивом улюблениця співачки знайшлася після декількох днів пошуків.

Співачка Оля Полякова приголомшила історією про зникнення своєї улюбленої собаки, шпіца Мімі. 

Днями виконавиця повернулася додому, але своєї улюблениці там не зустріла. Як розповіла Оля підписникам у сторіз в Instagram, виявилося, що на той момент Мімі шукали вже більше доби. Під час своєї розповіді зірка не могла втримати сліз.

"Вчора я приїхала додому і мене вперше в житті не зустріла моя собачка Мімі. Я її кликала, а мій чоловік каже, що вона зникла два дні тому, що вони шукали її цілу добу і що її більше немає. Ми подумали, що її з'їли, бо у нас тут ліс, є лиси. Ми вже попрощалися з нею, я два дні ридала. Дітям нічого не розповідала, бо не знала, як це все пережити", - поділилася Полякова. 

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вже втративши майже втративши надію на повернення собаки, Полякова вирішила ще раз просто покликати Мімі і відбулося справжнє диво.

"Сьогодні я йду з бані і чогось просто вирішила її покликати. Йду і кричу "Мімі", якщо чесно, навіть не знаю, на що я сподівалася. Просто думала, що може не дочули, може вона десь впала в якусь яму. Я йду, кричу і мені на зустріч виходить моя Мімі. Брудна, холодна, вся в снігу, тремтить. Я її помила і ось вона, жива! Не знаю, наскільки здорова, але жива! Чудо? Чудо! Ветеринар сказав, що три дні в мороз в лісі і те, що вона вижила, це просто неймовірно! Чудо в житті можливе", - зі сльозами на очах розповіла Оля. 

Шпіц Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Шпіц Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Тепер співачці доведеться відвезти собачку до ветеринарної клініки, щоб запевнитися в тому, що з її здоров'ям усе гаразд.

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Дата публікації
Перегляди
322
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