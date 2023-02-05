Оля Полякова зі сльозами на очах розповіла про зникнення улюбленої собаки: "Ми вже попрощалися з нею"

Співачка Оля Полякова приголомшила історією про зникнення своєї улюбленої собаки, шпіца Мімі.

Днями виконавиця повернулася додому, але своєї улюблениці там не зустріла. Як розповіла Оля підписникам у сторіз в Instagram, виявилося, що на той момент Мімі шукали вже більше доби. Під час своєї розповіді зірка не могла втримати сліз.

"Вчора я приїхала додому і мене вперше в житті не зустріла моя собачка Мімі. Я її кликала, а мій чоловік каже, що вона зникла два дні тому, що вони шукали її цілу добу і що її більше немає. Ми подумали, що її з'їли, бо у нас тут ліс, є лиси. Ми вже попрощалися з нею, я два дні ридала. Дітям нічого не розповідала, бо не знала, як це все пережити", - поділилася Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вже втративши майже втративши надію на повернення собаки, Полякова вирішила ще раз просто покликати Мімі і відбулося справжнє диво.

"Сьогодні я йду з бані і чогось просто вирішила її покликати. Йду і кричу "Мімі", якщо чесно, навіть не знаю, на що я сподівалася. Просто думала, що може не дочули, може вона десь впала в якусь яму. Я йду, кричу і мені на зустріч виходить моя Мімі. Брудна, холодна, вся в снігу, тремтить. Я її помила і ось вона, жива! Не знаю, наскільки здорова, але жива! Чудо? Чудо! Ветеринар сказав, що три дні в мороз в лісі і те, що вона вижила, це просто неймовірно! Чудо в житті можливе", - зі сльозами на очах розповіла Оля.

Шпіц Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Тепер співачці доведеться відвезти собачку до ветеринарної клініки, щоб запевнитися в тому, що з її здоров'ям усе гаразд.

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