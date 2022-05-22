Оля Полякова зі сльозами згадала, коли ожила після початку війни: "Я ніби з труни, бл*дь, встала"

Українська співачка Оля Полякова відверто поділилася, як повертала себе до життя після повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

У новому випуску програми "Дорослі дівчата", яку Полякова веде з Машою Єфросиніною, виконавиця зізналася, що у неї була "чорна депресуха".

Рятуючи своїх двох доньок від російських загарбників, Полякова з ними виїхала до Європи. Тоді, зізнається артистка, їй було страшно від того, що її життя закічнилося.

"Коли виїхала, було абсолютне відчуття що все, життя закінчилося, що я нікому не потрібна. Що більше у мене нема професії, що я більше ніколи не почую оплесків. На мене навалилася така чорна депресуха. Я просто лежала. Ми були у Мюнхені в той момент, у нас була кімнатка, де ми були втрьох. Я відправляла дітей погуляти десь. У мене не було сил нічого робити. Абсолютна пустота. Нерозуміння ані хто ти, ані що ти, ані навіщо ти. Що твоє життя закінчилося", - прокоментувала знаменитість.

За словами Полякової, коли їй надійшла пропозиція виступити на благодійному матчі, вона ані хвилини не розмірковувала, чи погодитися:

"Коли мені надійшла пропозиція поїхати на благодійний матч, це ж абсолютно безкоштовно. Мені зателефонували і сказали за дві години треба вилетіти до Афін і заспівати гімн. Вони запитали, чи буду я співати? Я сказала: "Так!!!". Приїжджаю туди, мої друзі знайомлять мене з однією чудовою жінкою, вона мене бере під своє крило, засовує мене до салону краси. Мене там фарбують, мені роблять манікюр, маску для обличчя, макіяж. Я одягаю італійську сорочку подруги, яка має вигляд вишиванки. Вона дала мені ще якусь синю спідницю. І от я співаю цей гімн України. І от за цю хвилину, яку я співала цей гімн України, розумію, що зараз на мене дивиться вся Європа. Ми зараз збираємо гроші для допомоги Україні. І я співаю, і цим можу допомогти. У мене було відчуття, ніби я вдихнула повітря. Ніби я з труни, бл*дь, встала. Ніби я встала з труни. У той момент я абсолютно ожила. І в той момент я зрозуміла, що нічого не закінчилося", - не стримуючи сліз сказала зірка.

Вона пояснила, що зрозуміла, що так, це важке випробування, але якщо воно випало на долю нашої країни, то ми в змозі з цим впоратися:

"Це важке випробування і це якийсь новий виток, який дуже несправедливий, на який ми не заслуговуємо. Але який чомусь випав на нашу долю. Якщо він випав на нашу долю, значить ми абсолютно точно можемо з цим впоратися", - сказала Полякова.

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