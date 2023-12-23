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Оля Полякова зі старшою донькою вперше випустили спільну пісню і знялися у різдвяному кліпі

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Оля Полякова зі старшою донькою вперше випустили спільну пісню і знялися у різдвяному кліпі

Оля Полякова, Маша Полякова та Ольга Бажана

Маша Полякова також будує співочу кар'єру.

Українська співачка Оля Полякова здивувала прихильників музичною новинкою.

Так, артистка представила композицію "Різдвяна" до зимових свят. Зазначимо, що її Полякова записала у тріо – разом зі своєю старшою донькою Машею Поляковою та авторкою її хіта "Королева ночі" Ольгою Бажаною.

Зазначимо, що 18-річна Маша Полякова також будує співочу кар'єру. Дівчина є студенткою композиторського відділення Національної музичної академії імені П.І Чайковського та має власний гурт "Шви".

Разом з прем'єрою треку Полякова представила й атмосферний кліп до нього. У відеороботі артистки приміряли ніжні образи і кожна поділилася своїми різдвяними бажаннями. Так, Оля Полякова просить Бога, щоб люди не розставалися, а щастя знайшло дорогу в дім кожного. Її дочка Маша загадує, щоб у світі перемогло добро і люди плакали лише від щастя, а Ольга Бажана мріє, щоб нарешті настав мир.

Шанувальники Полякової зізналися, що лишилися в захваті від такої відеолистівки:

  • Олю, я плачу. Це неймовірно
  • Аж до мурашок, в саме серце. Дякую!
  • Дівчата, ви неймовірні! Дякую

Нагадаємо, що днями доньки Олі Полякової вперше прийшли разом на захід у Києві. Дівчата завітали на прем'єру казкового фантастичного шоу "Королі Магії рятують Новий рік" від братів Томашевських з Magic Five.

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Дата публікації
Перегляди
180
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