Оля Полякова зі старшою донькою вперше випустили спільну пісню і знялися у різдвяному кліпі

Українська співачка Оля Полякова здивувала прихильників музичною новинкою.

Так, артистка представила композицію "Різдвяна" до зимових свят. Зазначимо, що її Полякова записала у тріо – разом зі своєю старшою донькою Машею Поляковою та авторкою її хіта "Королева ночі" Ольгою Бажаною.

Зазначимо, що 18-річна Маша Полякова також будує співочу кар'єру. Дівчина є студенткою композиторського відділення Національної музичної академії імені П.І Чайковського та має власний гурт "Шви".

Разом з прем'єрою треку Полякова представила й атмосферний кліп до нього. У відеороботі артистки приміряли ніжні образи і кожна поділилася своїми різдвяними бажаннями. Так, Оля Полякова просить Бога, щоб люди не розставалися, а щастя знайшло дорогу в дім кожного. Її дочка Маша загадує, щоб у світі перемогло добро і люди плакали лише від щастя, а Ольга Бажана мріє, щоб нарешті настав мир.

Шанувальники Полякової зізналися, що лишилися в захваті від такої відеолистівки:

Олю, я плачу. Це неймовірно

Аж до мурашок, в саме серце. Дякую!

Дівчата, ви неймовірні! Дякую

Нагадаємо, що днями доньки Олі Полякової вперше прийшли разом на захід у Києві. Дівчата завітали на прем'єру казкового фантастичного шоу "Королі Магії рятують Новий рік" від братів Томашевських з Magic Five.

Читайте також: