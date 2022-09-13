Оля Полякова зізналась, де під час війни перебуває її молодша донька: "Це було тяжке рішення"

Поки співачка Оля Полякова дає благодійні концерти та заробляє на життя, її доньки перебуватимуть за кордоном.

Українська виконавиця та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова розповіла, де під час війни перебуватиме її молодша донька.

Загалом, за кордоном навчатиметься не лише Марія. Полякова віддала молодшу доньку Алісу до лондонської школи. Особливістю навчального закладу є те, що дівчинка там і проживатиме.

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Навчання у школі платне. Утім, родині Полякової зробили дуже гарну знижку. Та попри це все, Аліса не хотіла навчатися у такій школі, адже дівчинка не звикла жити без мами. Утім, Оля пояснила, що нині такі часи, що вона не може бути постійно з нею поруч.

"Це школа boarding, навчання разом з проживанням. Це було дуже тяжке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя, мамина доця. І вона навіть ще спить зі мною разом. Донька сказала: "Мамочко, не віддавай мене туди навчатись". Проте я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні", - розповіла Полякова у програмі ЖВЛ.

За кордоном навчатиметься й старша донька Олі – Марія. Дівчина вступила до престижного музичного вишу Великої Британії - BMus в Лондоні.

Читайте також: