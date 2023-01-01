Оля Полякова зізналась, якою мовою спілкується вдома та чи співатиме коли-небудь російською

Артистка також розповіла, як її молодша донька перейшла на українську мову.

Від початку повномасштабної війни співачка Оля Полякова перейшла на українську мову, хоча до цього спілкувалася російською і співала теж.

В інтерв'ю Святославу Гринчуку знаменитість зізналась, що розмовляє українською не лише на публіці, а й у повсякденному житті.

Ба більше, молодша донька Олі – Аліса – від 24 лютого принципово відмовилася спілкуватися російською. Дівчинка змушує говорити всіх вдома українською та виправляє, коли хтось із рідних робить помилки у вимові.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Моя молодша донька, вона абсолютно принципово перейшла на українську. Причому, це якесь чудо, тому що вона до 24 взагалі не спілкувалася українською. Просто вчилася в українській школі, але розмовляла російською. Від 24 лютого вона принципово перейшла, зараз говорить краще, аніж ми всі і виправляє кожне слово. Не можна сказати вдома нічого, жодного русизму! Вона все виправляє. Тому ми дома спілкуємося лише українською", - поділилася Оля.

Також зміни сталися й у творчості Полякової. Виконавиця відмовилася співати російською. Російськомовні пісні зірка переклала українською. Нові композиції артистка пише рідною мовою та англійською.

"Я більше не співаю російською, тому що я всі свої хіти переклала українською. Нові пісні пишуться виключно українською мовою, англійською теж пишуться", - поділилася Оля.

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