Полякова зізналася, чи насправді її донька відмовилася від навчання у Великій Британії

Донька співачки Олі Полякової, Маша, нещодавно шокувала прихильників новиною про те, що кинула навчання у Великій Британії заради свого хлопця.

Однак, як виявилося, це був лише жарт у відео для TikTok. Про це повідомила Оля Полякова у своїх сторіз в Instagram. Співачка поділилася відео з донькою з Англії.

"Ну-мо вгадайте в якому місті в Англії ми знаходимося з Машуською й шо ми тут робимо? Понаписували, що Маша кинула навчання заради свого парубка, вона дурна чи що?" - сказала співачка.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Крім того, разом з донькою Полякова відвідала Рочестерський замок. Зараз по всій країні вшановують пам'ять королеви Єлизавети II, що пішла з життя 8 вересня. Українська виконавиця показала, як облаштований меморіал Її Величності у Рочестері.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що Маша Полякова розпочне навчання в одному з престижних музичних вишів Великої Британії - BMus в Лондоні.

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