Полякова зізналася, чи насправді її донька відмовилася від навчання у Великій Британії

Тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова разом із донькою вирушила до Англії.
Донька співачки Олі Полякової, Маша, нещодавно шокувала прихильників новиною про те, що кинула навчання у Великій Британії заради свого хлопця.
Однак, як виявилося, це був лише жарт у відео для TikTok. Про це повідомила Оля Полякова у своїх сторіз в Instagram. Співачка поділилася відео з донькою з Англії.
"Ну-мо вгадайте в якому місті в Англії ми знаходимося з Машуською й шо ми тут робимо? Понаписували, що Маша кинула навчання заради свого парубка, вона дурна чи що?" - сказала співачка.
Крім того, разом з донькою Полякова відвідала Рочестерський замок. Зараз по всій країні вшановують пам'ять королеви Єлизавети II, що пішла з життя 8 вересня. Українська виконавиця показала, як облаштований меморіал Її Величності у Рочестері.
Нагадаємо, що Маша Полякова розпочне навчання в одному з престижних музичних вишів Великої Британії - BMus в Лондоні.
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