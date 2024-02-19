Оля Полякова зізналася, чи спонсорує музичну кар'єру 18-річної доньки

Маша також відповіла, чи радиться з мамою при написанні власних композицій.
Українська співачка Оля Полякова зізналася, чи допомагає своїй доньці Маші з просуванням її музичної кар'єри.
Так, донька зірки пішла стопами мами й активно розвиває свій рокгурт "Шви", який заснувала ще 2021 року. Ба більше, дівчина наприкінці минулого року відіграла концерт в Одесі. Втім, Оля Полякова запевнила, що поки не допомагає фінансово доньці, оскільки не вважає це за потрібне. І наголосила, що лише за умови написання Машею хіта і багатьох прослуховувань, вона готова замислитися про фінансування проєктів.
"Це велика помилка вважати, що кар'єра – це великі гроші. Доки я так думала, доти мій чоловік ставав біднішим. Тільки я перестала так думати, я почала заробляти сама. Тому що артисти повинні усвідомити одну річ: без хітового треку не буде жодної кар'єри. Так, це дуже дорогий бізнес. Те, що починається потім, і кліпи, і костюми, і утримання колективу… Але без суперхіта ти нікуди не залізеш. Тому Маша це знає і пише, пише музику. Як залетить у неї щось в Тік Тоk хоча б на 10 млн переглядів от тоді мама вже подумає, чи допомагати донечці. А поки нехай працює", - розповіла Полякова в програмі "Люкс ФМ".
Також 18-річна донька Полякової зізналася, що не любить радитися з мамою під час написання власної музики і вкрай рідко звертається до неї:
"Я не дуже люблю запитувати у мами поради, тому що тоді моя ідея буде не авторською. Але іноді я запитую як зробити гармонійний перехід чи ще щось технічне", - пояснила Маша.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова показала відео з 12-річною донечкою Алісою і насмішила, як вона "співала" її пісню.
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