Оля Полякова зізналася, чому її 19-річна донька не повернулася в США на навчання: "Трішки не вийшло"

Українська співачка Оля Полякова вперше назвала причину, чому її старша донька Маша не змогла повернутися на навчання до США.

19-річна дівчина мала розпочати навчання у музичному коледжі Берклі у Бостоні ще всередині вересня. Проте обставини різко змінили ці плани. За словами Олі, Маша вимушено повернулася до України, адже мала проблеми з візою. Тож, дівчина повернеться до навчання в Америці вже наступного року. А поки вона продовжує здобувати освіту композиторки в київській музичній академії. Ба більше, донька Полякової навіть пише мамі пісні.

"Вона навчається в консерваторії й зараз вже їде зимою до Америки. У нас трошки не вийшло, бо вона поїхала до Берклі й потім повернулася. Там така історія вийшла, але вона туди повернеться з січня. Вже нарешті поїде вчитися, бо там з візою сталися проблеми. І це нас затримало. Але вона продовжує вчитися на композиторському факультеті в академії ім. Чайковського. Вона мені написала пісню, але сказала мені доробити", - розповіла Полякова у студії "Ранок. Марафон".

Оля Полякова про секрети її особистого життя та прем'єру нової пісні

Крім того, Маша Полякова активно розвиває власну музичну кар'єру, створила рок-гурт і випустила декілька кліпів. Своєю чергою зірка запропонувала талановитій доньці виступити для розігріву перед її шоу у Палаці Спорту 26 жовтня у Києві. Тож, усі прихильники зможуть наживо почути пісні не лише Олі Полякової, але й Маші.

"Маша не просто продовжує співати, а навіть буде "гріти" Палац Спорту перед концертом. У неї абсолютно свій шлях, вона виконує рок. Вона зовсім на мене не схожа. Я просто їй даю можливості, яких у мене не було. З одного боку я думаю, як я йшла 20 років до свого першого Палацу Спорту, а їй так легко. А потім думаю, а чому нашим дітям повинно бути важко. Їм повинно бути легше, ніж нам", - поділилася Оля.

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова постала у незвичному образі та приміряла руду перуку.

Читайте також: