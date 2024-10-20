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Оля Полякова зізналася, чому її 19-річна донька не повернулася в США на навчання: "Трішки не вийшло"

Оля Полякова зізналася, чому її 19-річна донька не повернулася в США на навчання: "Трішки не вийшло"

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка також заінтригувала виступом доньки на її концерті у Палаці Спорту.

Українська співачка Оля Полякова вперше назвала причину, чому її старша донька Маша не змогла повернутися на навчання до США.

19-річна дівчина мала розпочати навчання у музичному коледжі Берклі у Бостоні ще всередині вересня. Проте обставини різко змінили ці плани. За словами Олі, Маша вимушено повернулася до України, адже мала проблеми з візою. Тож, дівчина повернеться до навчання в Америці вже наступного року. А поки вона продовжує здобувати освіту композиторки в київській музичній академії. Ба більше, донька Полякової навіть пише мамі пісні.

"Вона навчається в консерваторії й зараз вже їде зимою до Америки. У нас трошки не вийшло, бо вона поїхала до Берклі й потім повернулася. Там така історія вийшла, але вона туди повернеться з січня. Вже нарешті поїде вчитися, бо там з візою сталися проблеми. І це нас затримало. Але вона продовжує вчитися на композиторському факультеті в академії ім. Чайковського. Вона мені написала пісню, але сказала мені доробити", - розповіла Полякова у студії "Ранок. Марафон".

Оля Полякова про секрети її особистого життя та прем'єру нової пісні

Оля Полякова про секрети її особистого життя та прем'єру нової пісні

Крім того, Маша Полякова активно розвиває власну музичну кар'єру, створила рок-гурт і випустила декілька кліпів. Своєю чергою зірка запропонувала талановитій доньці виступити для розігріву перед її шоу у Палаці Спорту 26 жовтня у Києві. Тож, усі прихильники зможуть наживо почути пісні не лише Олі Полякової, але й Маші.

"Маша не просто продовжує співати, а навіть буде "гріти" Палац Спорту перед концертом. У неї абсолютно свій шлях, вона виконує рок. Вона зовсім на мене не схожа. Я просто їй даю можливості, яких у мене не було. З одного боку я думаю, як я йшла 20 років до свого першого Палацу Спорту, а їй так легко. А потім думаю, а  чому нашим дітям повинно бути важко. Їм повинно бути легше, ніж нам", - поділилася Оля.

Оля Полякова з донькою / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова постала у незвичному образі та приміряла руду перуку.

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