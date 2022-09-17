Оля Полякова зізналася, що думала продати мамину квартиру у Вінниці, аби відкрити кіоск

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова зізналася, що як і більшість українців, залишилася без постійного заробітку і так само переживає, чим займатися і що робити.

У новому випуску програми "Дорослі дівчата", який Оля Полякова веде з Машею Єфросиніною, і який, до речі, вперше повністю вийшов українською, зірки торкнулися теми професійної трансформації.

Ця тема торкнулася багатьох українців, які через повномасштабну війну залишилися без роботи. Артисти не стали винятком, адже зараз концертів та заходів нема.

Так от Оля Полякова поділилася, що коли виїхала з двома доньками за кордон і залишилася один на один з проблемами, то у неї була паніка, вона не знала що далі робити, чим займатися і як заробляти. У довоєнні часи у співачки було багато помічників, вона навіть не завжди знала що у неї де лежить. Тепер же Полякова мала думати, як годувати родину. Але артистка зрозуміла, що хоче заробляти лише співом, бо любить це і нічого іншого робити не вміє:

"Зрозуміла, що мало того, що я не хочу робити нічого іншого – я не вмію робити нічого іншого. Я вчилася все життя лише на це. Я 25 років витратила на те, щоб навчитися робити те, що я сьогодні роблю. Що робити? Змінювати професію? Я закінчила музичні вузи. Я можу викладати спів, чи фортепіано… В мене немає другої професії. Коли хтось закидає нашим зіркам про те, що, ой ви там їдете, щось заробляти, ви не повинні нічого заробляти, ви повинні лише віддавати. Я хочу сказати, це мене, до речі Андрій Данилко навчив, він каже: "Ти скажи всім, що в мене другої професії немає, у мене двоє дітей". Мій чоловік зараз нічого не заробляє, він в територіальній обороні, в якій, до речі, ніхто не платить гроші, якщо ще в ЗСУ їм ще трошки якихось грошей платять, то в територіальній це все безкоштовно. Я повинна все це тягнути, у мене двоє дітей і зараз нам ніхто не платить тих гонорарів, які раніше платили ", - розповіла Полякова.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця зізналася, що навіть замислювалася над тим, щоб відкрити якусь свою справу, приміром, ліпити вареники. А мама зірки навіть пропонувала продати свою квартиру і відкрити кіоск:

"Моя мама мені каже: "Олю, давай я продам квартиру у Вінниці, ми з тобою купимо якогось кіоска і будемо там робити якесь бістро українське". Я вже почала все це продумувати, щоб мати те, що буде тебе годувати", - розповіла Полякова.

Оля Полякова з мамою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Мама Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка зізналася, що вже два місяці сидить без заробітку. Втім, від ідеї з кіоском Оля відмовилася, бо розуміє, що вона не бізнесмен:

"Я займаюся не бізнесом, я займаюся ремеслом. У мене маленький свічний заводик – це моя глотка, це мої навички, які я виробила професійним життям. Я вмію це і я хочу цим заробляти гроші. Я, значить, буду працювати більше, але я буду цим займатися. Я зрозуміла, що оцей кіоск, який ми відкриємо, за три місяці він прогорить і мамина квартира піде в ср*ку от і все. Тому що я не бізнесмен, я ремісник. Я вмію дарувати щастя, а все, що навкруги мене являється бізнесом, роблю не я, роблять люди, які займаються бізнесом", - сказала Полякова.

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