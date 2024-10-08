Оля Полякова зізналася, як змінилося її материнство під час війни: "Розучилася бути мамою"

Зірка також розповіла про адаптацію молодшої доньки до українських реалій після життя за кордоном.

Українська співачка Оля Полякова зізналася, як за часи повномасштабного вторгнення трансформувалося її материнство.

Так, зірка виховує двох доньок. За її словами, перші два роки війни вона була без дітей, бо вони навчалися у Великій Британії. А тепер, коли її молодша донька Аліса повернулася з Великої Британії, то вона заново вчиться бути мамою.

"Чесно кажучи, під час війни я стала менше бути мамою, ніж до того. По-перше, я реально два роки була без дітей своїх. Перший рік вони обидві навчалися у Великій Британії, а в другий рік – Маша повернулася, але не додому. Вона жила окремо і вчилася у Київській консерваторії. Звісно, що я розучилася бути мамою. Тому зараз відсотків на 20% я мама. Я розумію, що зараз ми зробимо ремонт і в'їдемо в хату й будемо займатися материнством", - розповіла артистка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також знаменитість поділилася, як минає адаптація її молодшої доньки Аліси до нових умов життя в Україні. Як говорить співачка, дитина нічого не боїться, бо має впевненість, що з ними все буде добре.

"Алісі нічого не страшно. Коли я її не хотіла повертати, я казала: "Доця, тут небезпечно, тут можуть уламки падати, що хочеш може статися". Але вона нічого не боїться. Ось вона чує дрон і продовжує спати. Починається збивання цього дрону – вона не боїться. Абсолютно до всього звикла. Знає, як працює ППО, як стріляє танк, як щось збили… Це страшно, що наші діти мають знання в голові, яка зброя у цей момент працює. Але вона хотіла повернутися й вона має впевненість, що з нами нічого не станеться. І настільки вона впевнена, що я теж маю цю впевненість", - зізналася Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зізналася, чому проводить час у компанії росіян і поставила на місце всіх хейтерів.

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