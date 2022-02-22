Оля Полякова змінила імідж і повернулася до своєї зачіски 15-річної давнини

Відтоді артистка практично не змінилася.

Українська співачка, тренерка шоу "Голос країни-12" Оля Полякова наважилася на зміни у своєму стилі.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця показалася з салону краси і повідомила, що вирішила обрізати чубчик. Як розповіла Полякова, ця зачіска для неї не нова. Виявляється, 15 років тому з такою стрижкою артистка знялася у кліпі гурту "Чай вдвоем" на пісню "Обними меня".

"Ну все, у мене знову чубчик. Згадуючи 2006 рік і мої співи з гуртом "Чай вдвоем", пісня "Обними меня на прощание". Ось там у мене була ця зачіска. Це було 15 років тому. Ось подивіться, як я змінилася, або не змінилася. Майже 16 років тому, а я все гарніше і гарніше", - сказала Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою, шанувальники знаменитої білявки підтвердили її слова, що з роками вона стає ще гарніше, а також зазначили, що знаменитість майже не змінилася відтоді.

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