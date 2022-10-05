Оля Полякова зворушливо привітала доньку з 11-річчям та показала, як вона підросла

У родині тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової свято. Так, молодша донька виконавиці святкує день народження.

Сьогодні, 5 жовтня, Алісі виповнюється 11 років. Тож з нагоди свята Полякова зворушливо привітала донечку. Оля побажала дівчинці, аби у неї збулися всі бажання, а особливо найголовніше – аби закінчилася війна.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Моя Аліса! Сьогодні день народження цієї чудової і дивакуватої дівчинки. Я так хочу, щоб у неї все було добре, щоб була здорова і щаслива, а ще щоб її головне бажання збулося, і це не подарунки, іграшки, і навіть не домашні тваринки… Це повернутися до мирної України, додому! Сьогодні наші діти хочуть одного - бути вдома з батьками і мирного неба! Хай так і буде!" – зазначила Полякова.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця також у своєму Instagram поділилася знімками, на яких видно, що Аліса вже помітно підросла. Так, Оля показала і нові фото, і архівні.

Молодша донька Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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