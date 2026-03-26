Оля Цибульська неочікувано з'явилася зі зброєю в руках: "Раніше ніхто не знав"

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Реклама

Співачка Оля Цибульська здивувала шанувальників новим несподіваним талантом — умінням вправно стріляти в тирі.

40-річна артистка несподівано відкрила для себе нову сторону — і показала її публічно. У соцмережах вона поділилася кадрами з тиру, де позує зі зброєю в руках. Образ — максимально простий: джинси, чорна футболка та захисні навушники. Але увагу привернув зовсім не лук, а впевненість і результат.

«Напишіть факт який про вас раніше не знав ніхто.

Я непогано стріляю. І очима теж. Життя — це постійно вчитись нового», — зазначила під фото артистка.

Реклама

Оля Цибульська в тирі / © instagram.com/cybulskaya

За словами співачки, це вміння не було частиною її публічного образу раніше. Втім, судячи з опублікованих кадрів, вона досить впевнено почувається у тирі та демонструє влучність. Реакція підписників не забарилася — у коментарях відзначають як несподіваність такого хобі, так і впевненість артистки.

