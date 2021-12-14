Олю Цибульську з 36-річчям неочікувано привітав Містер Біг з культового серіалу "Секс і місто"

Кріс Нот запросив артистку приїхати до Нью-Йорка.

14 грудня свій 36-й день народження святкує співачка і телеведуча Оля Цибульська.

На честь свята команда зірки підготувала для неї справді шокуючий сюрприз.

Цибульська ніколи не приховувала - вона давня прихильниця серіалу "Секс і місто" і обожнює все, що з ним пов'язано. Виявилося, що саундпродюсер американського лейблу, з яким співпрацює Оля не лише має зв'язок з серіалом, але і дружить з виконавцем однієї з головних ролей - Крісом Нотом. Саме представник лейблу показав Крісу декілька кліпів Олі напередодні її дня народження.

Голлівудський актор залишився під враженням і не просто передав Олі вітання, але і вирішив записати їх особисто. Містер Біг надіслав велике відеозвернення, в якому розсипався в компліментах Цибульській.

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"Я чув, що ти готуєш кліп на пісню "Prosecco". Приїжджай до Нью-Йорка, в мене є свій рок-н-ролл бар. Хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти розірвеш світ!" – сказав у відео Кріс.

"Я б дуже хотів приїхати до України на твій концерт. Забув сказати: з днем народження, бейбі", - додав екранний чоловік Сари Джесіки Паркер в кінці, надсилаючи іменинниці Цибульській повітряний поцілунок.

instagram.com/cybulskaya

Пісня "Prosecco" вже не вперше виводить Олю на світовий рівень. 2020 року найбільша міжнародна платформа нової музики Colors Studios визнала трек одним з найкращих релізів тижня у світі. Відтоді співачка веде перемовини щодо співпраці з кількома іноземними лейблами.

Кріс Нот та Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто" / instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, що напередодні, 9 грудня, вперше за 17 років, відбулася довгоочікувана прем'єра продовження серіалу "Секс і місто" під назвою "І просто так". Сіквел викликав неабиякий резонанс саме через Містера Біга - героя Кріста Нота, який помирає в першій серії. Прихильники Цибульської вже почали жартувати, що актор просто хотів пошвидше впоратися зі зйомками в серіалі, аби втекти до України.

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