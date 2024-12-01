Олю Цибульську запідозрили в другій вагітності: співачка здивувала зізнанням

Українську співачка Олю Цибульську запідозрили в другій вагітності.

Зокрема, артистка вирішила відверто поспілкувалися з підписниками в Instagram-stories. Звичайно, не минулося без запитань про особисте життя зірки. Одне з них було доволі цікавим. У співачки запитали, чи вона справді чекає на другу дитину, адже відповідні чутки ширяться.

Відповідь від Олі Цибульської не змусила на себе довго чекати. Виконавиця спростувала чутки про вагітність та запевнила, що не чекає на народження другої дитини. Також артистка віджартувалася, що раптом у когось складеться враження, що вона при надії, то просто все набрані зайві кілограми.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Ні, я просто гладка", - віджартувалася виконавиця.

Нагадаємо, чимало років Оля Цибульська перебуває в стосунках із чоловіком Сергієм. Пара виховує спільного сина, який народився 6 січня 2015 року. Нещодавно співачка відверто розповідала про особисте життя. Зокрема, артистка зізналась, як переживала кризи в стосунках із коханим.

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