Олю Полякову в рожевому латексі захейтили за дивакуваті танці на камеру: "Дайте нові очі"

Знаменитість спантеличила відео свого танцю.
Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла про секс з чоловіком на 17 році шлюбу, наразі спантеличила своїх фоловерів.
На своїй сторінці в TikTok виконавиця запостила відео, де дивакувато танцює на камеру. У ролику зірка постала у латексному комбінезоні рожевого кольору та з вушками зайчика. Оля покрутилася, випнувши сідниці.
@polyakova_olya
Лайки для Зайки ##superpuper ##like♬ Let's Groove - absolutesnacc
"Вподобайки для зайки", – написала знаменитість.
У коментарях дещо шоковані юзери негативно висловилися про танець артистки.
- Дайте нові очі
- Мені страшно
- Жах
- Ці рухи мають максимально дивний вигляд
Втім, деякі шанувальники залишили компліменти: "Класний костюм", "Олю, ти знаєш, що ти найкраща", "Ви дуже красива та розкішна".
Нагадаємо, раніше 16-річна донька Олі Полякової з димом у роті шокувала короткою зачіскою. Маша тимчасово змінила образ.