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Олю Полякову в рожевому латексі захейтили за дивакуваті танці на камеру: "Дайте нові очі"

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Олю Полякову в рожевому латексі захейтили за дивакуваті танці на камеру: "Дайте нові очі"

instagram.com/polyakovamusic

Знаменитість спантеличила відео свого танцю.

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла про секс з чоловіком на 17 році шлюбу, наразі спантеличила своїх фоловерів.

На своїй сторінці в TikTok виконавиця запостила відео, де дивакувато танцює на камеру. У ролику зірка постала у латексному комбінезоні рожевого кольору та з вушками зайчика. Оля покрутилася, випнувши сідниці.

@polyakova_olya

Лайки для Зайки ##superpuper ##like

♬ Let's Groove - absolutesnacc

"Вподобайки для зайки", – написала знаменитість.

У коментарях дещо шоковані юзери негативно висловилися про танець артистки.

  • Дайте нові очі
  • Мені страшно
  • Жах
  • Ці рухи мають максимально дивний вигляд

Втім, деякі шанувальники залишили компліменти: "Класний костюм", "Олю, ти знаєш, що ти найкраща", "Ви дуже красива та розкішна".

Нагадаємо, раніше 16-річна донька Олі Полякової з димом у роті шокувала короткою зачіскою. Маша тимчасово змінила образ.

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