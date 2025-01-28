Омаргалієва показала свого чоловіка-військового Тамерлана та публічно звернулася до нього

Сьогодні, 28 січня, український співак, а нині військовослужбовець Тамерлан святкує день народження.

Привітати захисника однією з перших взялася його дружина, артистка Альона Омаргалієва. Попри часті розлуки, виконавиця у фотоблогу звернулася до коханого й висловила свої почуття. У привітанні вона побажала Тамерлану втілити всі свої мрії.

"Коханий, з днем народження. Нехай все задумане здійсниться. Кохаю", - замилувала Альона.

Також співачка показала спільні архівні та відносно нещодавні фото з чоловіком. І навіть поділилася рідкісними кадрами їхнього сина та як вони разом час проводили.

Альона Омаргалієва і Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва і Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва і Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва і Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Своєю чергою, Тамерлан у святковий день показав фото, яке зробив під час служби. У дописі він поділився враженнями від ще одного року життя, який минає, та подякував:

"З Днем народження мене. +1 рік досвіду та молодості, нових викликів і можливостей. Попереду багато роботи, мрій, реалізацій. Дяка всім, хто поруч та не збавляє обороти, несеться вперед – ми непереможні. Дяка велика Силам Оборони за якісну та професійну роботу 24/7. Дякую Господу за все. Всіх обіймаю міцно", - зворушив іменинник.

Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Нагадаємо, цього дня свій день народження також святкує наймолодша донька Олександра Усика. Дружина спортсмена Катерина приголомшила, як швидко підросла їхня крихітка.

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