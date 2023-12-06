Омаргалієва проводила вечір з сім'єю, а Огнєвіч - на сцені: зірки пригадали, як святкували Новий рік

Співачка Альона Омаргалієва об'єднала українських артистів задля важливої справи, аби українці відчули святковий настрій, попри непростий для країни час.

Зокрема, виконавиця зібрала співаків Анну Трінчер, Позитива, DEMCHUK, Злату Огнєвіч та ENLEO. Разом вони заспівали композицію "Святий Миколай", яку Альона Омаргалієва написала минулого року. Також артисти вже представили відеороботу, яку присвятили вірі в дива.

Окрім того, артисти розповіли редакції сайту ТСН.ua про святкування Нового року та поділилися теплими спогадами з дитинства.

Альона Омаргалієва зізналась, що обожнювала проводити новорічні свята у сімейному колі. Зокрема, артистці запам'яталося, як в дитинстві до них приходив Святий Миколай. Також співачці завжди подобалося знаходити подарунки під ялинкою.

"Пам'ятаю, як Святий Миколай прийшов до нас до квартири та привітав з новорічними святами. Як правило це був друг моїх батьків, але всі були щасливі бачити казкового персонажа. Звичайно, найяскравіший спогад — це святкові вечори з родиною. Ми раділи, коли збирались усі разом. Найочікуваніший момент новорічної ночі, звичайно, відкриття подарунків, адже так цікаво нарешті дізнатись, що тобі поклали під ялинку", - пригадала Омаргалієва.

Альона Омаргалієва

А от співачка Злата Огнєвіч розповіла, як взагалі полюбляє святкувати Новий рік. Виявилося, що артистка обожнює співати на сцені, тож свято вона проводить із творчою командою.

"Я обожнюю святкувати Новий рік на сцені разом зі своєю командою, співати, вітати людей, це мене робить дуже і дуже щасливою. Я сподіваюся, що в цей рік ми також продовжимо традицію — будемо працювати. Я загадаю бажання, щоб Новий рік став ще більш плідним, ще більш творчим", - зізналась артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А от найзаповітніша мрія Злати Огнєвіч – це мир в Україні.

"Зараз у мене одна єдина мрія – перемога нашої країни, спокій у серцях і сили для всіх тих, хто переживає темні буремні часи. І коли в нашу країну прийдуть мирні часи, я стану по-справжньому щасливою людиною", - наголосила співачка.

Виконавець Позитив поділився спогадом з дитинства. Співак завжди писав листи з бажаннями і на День святого Миколая, і на Новий рік.

"Я просив машинки на радіокеруванні, ігрові приставки та щоб у мене закохалася сусідка Свєта. Пам'ятаю, як прокинувся в День святого Миколая, а під подушкою були подарунки й лист із привітаннями від Святого Миколая. Я повірив у це, був такий щасливий. А виявилось, що це мама надрукувала на нашому новому принтері. Якщо мама дарувала подарунки на День святого Миколая, то тато — на Новий рік. Про це я дізнався, коли впізнав рукава його сорочки, що стирчали з казкового костюма. Раніше я мріяв бути Майклом Джексоном. Зараз мрію, щоб всі були здорові й щасливі. Це навіть не бажання, а моя місія", - поділився артист.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Співак DEMCHUK пригадав, що батьки в дитинстві здійснили його мрію та створили справжню атмосферу дива.

"Я обожнював святкувати Новий рік з мамою і татом, постійно писав листи Миколаю і завжди все, що я бажав, з'являлося в мене під подушкою або під ялинкою. Яскравим спогадом є те, що одного року я дуже хотів собі лижі, про що написав в листі Миколаю. Я досі не розумію, як мої батьки змогли вже на наступний ранок після написаного листа покласти мені ці лижі під ліжко, бо я їм нічого не говорив про це бажання завчасно. Це була справжня магія, напевно через таку оперативність моїх батьків я вірив в Миколая до дуже пізнього віку. Зараз я бажаю, щоб всі діти в Україні мали змогу відчути магію свят і війна не була перепоною для цього, мрію про закінчення війни та про нашу швидку перемогу", - зазначив артист.

Demchuk

Виконавець ENLEO поділився, що років до десяти писав листи Миколаю, але потім зрозумів, що його не існує, а тому просто почав казати батькам, що хоче на свято.

"Одним з таких подарунків на Новий рік був велосипед, про який я мріяв кілька років. На ньому я взимку прокатався по льоду та впав. Пам'ятаю, як кожен Новий рік ми зустрічались з нашими сусідами по вулиці, запускали величезні салюти, які за відчуттями нагадували відправлення в космос. Усі ці роки я згадую з великою теплотою у серці й душі. Зараз всій Україні й кожному українцю я бажаю не втрачати дух, гуртуватись, адже це дуже важливо у ці часи. І Новий рік — це свято гуртування, яке точно не варто проводити одному. Зустріньте цей рік з друзями, близькими, познайомтесь із кимось, сходіть кудись", - порадив співак.

Enleo

Виконавиця Анна Трінчер розповіла, що обожнює новорічні свята, дивувати близьких подарунками та створювати зимовий затишок. У дитинстві співачка завжди записувала мрії на папері.

"Коли була малечею, то писала листи з мріями, передавала мамі, щоб вона їх відправила Святому Миколаю, тому, звісно, більшість з них здійснювалася. Але це були такі звичайні дитячі побажання, щось на кшталт омріяної іграшки. Зараз бажання лише одне і воно, впевнена, збігається з мрією більшості українців — перемога України", - зазначила співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, 24 грудня о 21:00 канал "1+1 Україна" покаже глядачам проєкт "Різдво. Ти не один". Раніше сайт ТСН.ua писав, чим дивуватиме святкове шоу.

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