"Она закончится - воздушная тревога": російський гурт Ногу Свело! у новій пісні заспівав про Україну

Знаменитий російський гурт Ногу Свело! на чолі з солістом Максом Покровським випустив пісню на підтримку України.

Колектив запрем'єрив пісню 12 червня, саме цього дня в РФ відзначають День Росії.

У композиції, яка отримала назву "Украина", співається про те, що незабаром війна закінчиться, а Україна буде процвітати, зокрема у таких рядках, як "она закончится - воздушная тревога", "где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?", "но будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!".

"Сьогодні ми даємо життя пісні "Украина". Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз, у цій точці, у цю конкретну мить часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає лише Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде гаразд", - зазначив соліст колективу.

До речі, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт Ногу Свело! засуджує війну, яку розв'язала РФ. Утім, свого часу артисти підтримували анексію Криму. Також учасники колективу незаконно приїжджали до півострова 2015 року та 2016. За це музиканти потрапили до бази "Миротворця".

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