Онкохвора Шеннен Догерті подала до суду на свого колишнього чоловіка-зрадника – подробиці

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка протягом дев'яти років бореться з раком молочної залози, подала до суду на колишнього чоловіка-зрадника, фотографа Курта Ісварієнка.

Знаменитість вимагає від ексобранця аліменти на її утримання. Акторка пояснила, що через свій недуг втратила майже всі джерела доходу. Єдине, що артистці приносить кошти, це роялті від серіалу "Всі жінки – відьми", де вона грала одну з головних ролей. Однак, як пише Ace Showbiz, вже наприкінці червня виплати припиняться. Тож, Шеннен Догерті втратила вагому частину доходів.

Шеннен Догерті з колишнім чоловіком / Фото: Associated Press

Акторка вимагає від колишнього чоловіка щомісячні аліменти у розмірі понад 15,3 тисяч доларів, виплати яких мають початися від червня 2024, та покрити всі її судові витрати та адвоката.

Також Шеннен Догерті звинуватила Ісварієнка в тому, що він навмисно затягає процес їхнього розлучення, адже сподівається, що вона його не переживе. Тож, акторка вимагає, аби її колишній чоловік чимшвидше надав суду довідку про свої доходи, після чого вдасться встановити суму виплат аліментів.

Шеннен Догерті з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/theshando

Нагадаємо, Шеннен Догерті бореться з четвертою стадією раку, який дав метастази у мозок. У січні акторка перенесла операцію з видалення пухлини. Про розлучення з чоловіком знаменитість оголосила в квітні минулого року. Згодом стало відомо, що фотограф протягом двох років зраджував Догерті, про що повідомив їй просто перед операцією на мозку.

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