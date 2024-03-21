Онкохвора Шеннен Догерті показалася в лікарні після операції на мозку

Американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Шеннен Догерті поділилася фото, зробленим в операційній.

На сторінці в Instagram артистка розмістила знімок, датований січнем 2023 року. Саме тоді Догерті провели операцію з видалення пухлини в головному мозку.

На фотографії акторка зображена, коли лежить на лікарняному ліжку та усміхається. Та, як зізналася артистка, в той момент їй було дуже страшно.

"Січень 2023-го. Мені зробили операцію на мозку з видалення пухлини. Речі на моєму лобі були для картографування. Я не ставила запитань, мене просто охопив страх і занадто багато всього, що відбувається. І це той момент, коли мені дали ліки для розслаблення, перш ніж приспати мене. Очевидно, що вони мені сподобалися", – прокоментувала фотографію Догерті.

Шеннен Догерті після операції / Фото: instagram.com/theshando

Нагадаємо, 2015 року у Шеннен Догерті діагностували рак молочної залози. Після двох років лікування акторка повідомила, що настала ремісія. Однак 2019 року недуга повернулася. 2020 року артистка оголосила, що страждає на рак четвертої стадії з метастазами. В червні 2023 року Догерті повідомила, що рак поширився на її мозок і розповсюдився на кістки.

Не так давно Шеннен Догерті поділилася, що склала заповіт, і шокувала його подробицями.

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