Онкохвора Шеннен Догерті шокувала фото, де постала голомоза із закривавленою хустинкою у носі

Акторка показала "чесні" знімки.

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка продовжує боротьбу з онкозахворюванням, відверто розповіла про свій шлях.

Так, у місяць обізнаності про рак грудей знаменитість вирішила поділитися своєю історією та шокувала "чесними" фото. На сторінці в Instagram 50-річна зірка культових серіалів "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Всі жінки – відьми" запостила знімок, де постала голомоза із закривавленою хустинкою у носі.

Шеннен Догерті / instagram.com/theshando

"Все це красиво? Ні, але це правдиво, і я сподіваюся поділитися тим, що ми всі станемо більш освіченими, краще дізнаємося, який вигляд має рак. Я сподіваюся, що спонукаю людей проходити маммографію, проходити регулярні огляди, позбавлятися від страху і стикатися з тим, що може бути перед вами. 2015 року мені поставили діагноз "рак грудей". Мені зробили мастектомію, зробили хіміотерапію та променеву терапію. У мене було багато носових кровотеч через хіміотерапію. Не впевнена, що хто-небудь з вас це відчув. Я теж дуже втомилася", – поділилася Догерті.

Акторка додала, що тоді гумор допоміг їй пройти через те, що здавалося неможливим. Так, знаменитість запостила світлину, де спить у кумедній піжамі Cookie Monster і масці для сну.

Шеннен Догерті / instagram.com/theshando

"Я підбадьорила себе, одягнувши кумедну піжаму, яку подарувала мені моя подруга Крісті. Чи дійсно вона мене розвеселила? Так!!! Я мала безглуздий вигляд, і в цій безглуздості я могла сміятися з себе. Я сподіваюся, що всі ми знаходимо гумор в неможливому", – додала вона.

У коментарях прихильники підтримали кумирку та написали, що вона дуже сильна жінка.

Нагадаємо, Шеннен Догерті вперше діагностували рак грудей 2015 року. Два роки потому вона оголосила, що її рак у стадії ремісії, але в лютому 2020-го зірка повідомила, що хвороба повернулася і вже на 4 стадії.

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