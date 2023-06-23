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Онкохвора Шеннен Догерті з'явилася на публіці після важкої операції на мозку

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Онкохвора Шеннен Догерті з'явилася на публіці після важкої операції на мозку

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Зірка почувається вже краще.

Зірка серіалу "Усі жінки – відьми", американська акторка Шеннен Догерті показалася на публіці після важкої операції на головному мозку.

Акторка попала в об'єктиви папараці дорогою до ресторану в Малібу, в Каліфорнії. Шеннен не ховалася від фотокамер, а навпаки, була дуже привітною та широко усміхалася.

Для виходу зірка обрала темно-синій светр і джинси, які доповнила білими кедами, а очі прикрила сонцезахисними окулярами.

Шанувальники були дуже раді побачити Шеннен у такому чудовому настрої та гарному самопочутті після досить складного операційного втручання.

Шеннен Догерті хвора на рак – що відомо

Акторка повідомила про свій страшний діагноз у березні 2015 року. Тоді лікарі діагностували у неї рак молочної залози. У травні 2016року зірці довелося перенести мастектомію, хіміотерапію та радіотерапію. Від 2017 року Шеннен перебувала у ремісії, однак 2020 року рак повернувся.

Шеннен Догерті / © instagram.com/theshando
Шеннен Догерті / Фото: instagram.com/theshando

Цього разу метастази утворилися у головному мозку акторки. У неї діагностували четверту стадію. В січні 2023 року Шеннен перенесла операцію з видалення пухлин у мозку.

Шеннен Догерті в лікарні / © instagram.com/theshando
Шеннен Догерті в лікарні / Фото: instagram.com/theshando

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Дата публікації
Перегляди
4355
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