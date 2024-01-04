Онкохвора Шеннен Догерті зізналась, як минає її лікування та які прогнози дають лікарі

Американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті розповіла, як минає її лікування від раку четвертої стадії та які прогнози дають лікарі.

Знаменитість у подкасті Let's Be Clear висловилася, що вірить у майбутнє медицини. Акторка переконана, що незабаром з'явиться лікування, яке допоможе їй побороти страшний недуг.

"Я завжди говорю про те, що нам просто потрібно витримати ще три-п'ять років. Тоді буде Т-клітинна терапія або буде щось інше. З'явиться набагато більше варіантів, які допоможуть протриматися ще п'ять років. Тоді, після цих п'яти років, з'явиться купа інших варіантів, і врешті-решт знайдуться ліки", - висловилася акторка, пише Page Six.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Тим часом лікар-онколог Лоуренс Піро порівняв боротьбу з раком із кінними перегонами. Поки кінь допомагає вершникові досягати результатів ,той ним користується, а коли вже ні – то змінює. Медик говорить, що онкохворі можуть перебувати на одному лікуванні, а потім, коли з'явиться нове, більш дієве, то переходять на інше.

"Я завжди кажу, що важливо думати про кожну терапію як про коня, а під час кінних перегонів ви хочете їздити на коні, поки він їздить, а потім ви їдете на іншому коні вже довше… Ви сподіваєтеся, що ви зробите кілька кіл, а потім з'явиться ще одна нова пара коней, щоб зробити перегони набагато довшими", - висловився лікар.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Шеннен Догерті після слів онколога наголосила, що нині перебуває на одному лікуванні і намагається зробити все можливе, аби воно їй допомагало. Однак, коли з'явиться більш дієве, акторка спробує інший метод боротьби з раком.

"Я їду верхи на цих конях, щоб дістатися до нового комплекту коней, і я намагаюся зробити так, щоб той, на якому я зараз, прослужив якомога довше", - зазначила акторка.

Нагадаємо, 2015 року в Шеннен Догерті діагностували рак молочної залози. Після двох років лікування акторка повідомила, що наступила ремісія. Однак 2019 року недуг повернувся. 2020 року артистка оголосила, що страждає від раку четвертої стадії з метастазами. У червні 2023 року Догерті повідомила, що рак поширився на її мозок і розповсюдився на кістки.

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