Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до Кейт Міддлтон, у якої виявили рак

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка протягом 9 років бореться з раком молочної залози, підтримала Кейт Міддлтон, у якої виявили рак.

На сторінці в Instagram зірка серіалу "Всі жінки - відьми" розмістила емоційний пост, у якому заговорила про право публічної людини на особистий простір:

"Бути публічною фігурою не значить, що суспільство володіє цією людиною. Ми всі маємо право пройти через хворобу або життя у особистому порядку. Натиск, теорії змови і просто хвороблива цікавість змусила цю особу все пояснити, перш ніж вона змирилася з цим і змогла пояснити своїм дітям", - написала Догерті.

Шеннен Догерті підтримала Кейт Міддлтон, у якої виявили рак / Фото: instagram.com/theshando

Артистка висловила сподівання, що ця ситуація стане уроком для всіх, що необхідно поважати приватне життя інших, незалежно від того, чи спостерігає за ними громадськість.

Разом з тим Догерті звернулася й до принцеси Уельської Кейт і висловила їй своє захоплення:

"І принцесі Кейт: я захоплююся вашою силою, попри нескінченний натиск, якому ви піддаєтеся, переживаючи рак", - додала акторка.

Нагадаємо, 22 березня Кейт Міддлтон повідомила, що в неї виявили рак. Принцеса Уельська записала відеозвернення, у якому поділилася, що проходить хіміотерапію. До цього у прихильників королівської родини виникла купа запитань про те, куди зникла дружина принца Вільяма після операції на черевній порожнині, яку перенесла у січні цього року. Адже після цього Кейт Міддлтон просто зникла і про неї не було нічого відомо.

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