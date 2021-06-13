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Онучка Григорія Чапкіса показала фігуру в бікіні та спричинила фурор серед фанів

Онучка Григорія Чапкіса показала фігуру в бікіні та спричинила фурор серед фанів

instagram.com/annasafroncik

Анна Сафрончик захопила стрункою фігурою.

Онучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, італійська акторка Анна Сафрончик продовжує дивувати своєю красою.

Так, цього разу зірка серіалу "Донька Елізи: Повернення до Рівомброза" показала фігуру в купальнику. Анна запостила в Instagram фото з відпочинку в Греції, де постала на пляжі у крихітному рожевому бікіні. 40-річна знаменитість похвалилася стрункою фігурою.

© instagram.com/annasafroncik
instagram.com/annasafroncik

"Гарної неділі", – побажала фоловерам Сафрончик.

Зі свого боку, прихильники вибухнули приємними коментарями.

  • Анно, ти чудова, яка статура!!!
  • Яке тіло!
  • Ти розкішна! Жінка мрії
  • Богиня

Нагадаємо, раніше онучка Григорія Чапкіса у відвертій сукні з декольте приголомшила фігурою. Анна Сафрончик захопила розкішним виглядом.