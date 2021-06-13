Онучка Григорія Чапкіса показала фігуру в бікіні та спричинила фурор серед фанів

Анна Сафрончик захопила стрункою фігурою.
Онучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, італійська акторка Анна Сафрончик продовжує дивувати своєю красою.
Так, цього разу зірка серіалу "Донька Елізи: Повернення до Рівомброза" показала фігуру в купальнику. Анна запостила в Instagram фото з відпочинку в Греції, де постала на пляжі у крихітному рожевому бікіні. 40-річна знаменитість похвалилася стрункою фігурою.
"Гарної неділі", – побажала фоловерам Сафрончик.
Зі свого боку, прихильники вибухнули приємними коментарями.
- Анно, ти чудова, яка статура!!!
- Яке тіло!
- Ти розкішна! Жінка мрії
- Богиня
Нагадаємо, раніше онучка Григорія Чапкіса у відвертій сукні з декольте приголомшила фігурою. Анна Сафрончик захопила розкішним виглядом.