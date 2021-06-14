Онучка Григорія Чапкіса прокоментувала його смерть та показала фото з ним у парку

Сумну новину Анна дізналася під час відпочинку у Греції.

Онучка легендарного хореографа Григорія Чапкіса, акторка Анна Сафрончик відреагувала на сумну новину про смерть дідуся.

Прикру звістку жінка дізналася під час своєї відпустки у Греції. На сторінці в Instagram артистка розмістила знімки зі знаменитим дідусем і підписала їх: "R.I.P. nonno".

instagram.com/annasafroncik

На світлинах, якими онучка Чапкіса поділилася у фотоблогу, вона зображена з дідусем під час прогулянки парком.

instagram.com/annasafroncik

Зазначимо, що Анна Сафрончик – донька старшої доньки Григорія Чапкіса Лілії від тенора Євгена Сафрончика.

Нагадаємо, що Григорія Миколайовича Чапкіса не стало 13 червня близько 22 вечора. Про це розповів син хореографа Грег. Він також назвав причину смерті зіркового батька.

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