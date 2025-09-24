Онучка Софії Ротару розсекретила свої життєві принципи: "Піклування про себе починається з поваги"

Соня Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Реклама

Онучка співачки Софії Ротару — Соня Євдокименко — розповіла про власні правила турботи про себе та харчування.

Дівчина наголосила, що здоровий спосіб життя для неї — це не про суворі заборони, а про любов і повагу до свого тіла. Також Соня зазначила, що головне — послідовність і насолода від процесу.

"Турбота про себе починається не з фанатизму, а з поваги. Не до чужих правил, а до власного тіла. Послідовність і насолода від процесу", — зазначила Соня у своїх соцмережах.

Реклама

За її словами, головні принципи прості — контроль порцій та вибір цільнозернових продуктів, відмова від калорійних напоїв, збалансований раціон і обов’язковий рух щодня — від прогулянок та тренувань до тенісу чи танців.

Соня Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Найбільш поживним прийомом їжі вона робить обід, а сніданок або перекуси залишає менш калорійними. Водночас онука зірки пожартувала та зізналася, що дозволяє собі й маленькі задоволення. Її улюблений "не-guilty pleasure" — задоволення або захоплення, за яке людина відчуває певну провину чи сором — справжній соковитий бургер із сиром та карамелізованою цибулею, але замість булки вона обирає хрусткий лист салату.

Нагадаємо, нещодавно Соня Євдокименко опинилася в епіцентрі обговорень після того, як з’явилася на світському заході біля президента США Дональда Трампа. На світлинах дівчина позує поруч із політиком та усміхається на камеру.