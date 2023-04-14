Онучка-співачка секретаря РНБО Олексія Данілова поскаржилася, як на неї впливає відоме прізвище

15-річна співачка Маша Данілова розповіла, як на її кар'єру вплинуло ім'я відомого дідуся, секретаря РНБО України Олексія Данілова.

У програмі "ЖВЛ" артистка зізналася, що інколи гучне прізвище не допомагає, а навпаки дуже погано впливає на її життя. Частіше за все, за словами Маші, люди намагаються потоваришувати з нею заради власної вигоди, наприклад, щоб отримати впливові зв'язки. Тож за1йвий раз дівчина не акцентує увагу на тому, хто насправді її дідусь.

"Я це дуже сильно відчуваю. У деяких моментах я бачу, коли люди дружать через свої якісь наміри, познайомитися десь. Але це дуже дивно, тому що треба цінувати людину як людину, а не тому що у неї такі родичі", - висловилася Маша.

Маша Данілова

До речі, із дідусем у співачки дуже теплі стосунки. Як розповіла Маша, вона дуже поважає його та підтримує.

"Він серйозна людина з гумором. Я його дуже поважаю та підтримую", - розповіла дівчина.

Олексій Данілов / Фото: прес-служба РНБО

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