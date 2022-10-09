Онучка воїна УПА на "Голосі країни-12" розчулила історією своєї родини, яка пережила репресії

Дівчина розповіла про жахливі радянські часи, у які жила її родина.

У шостому ефірі "Голосу країни-12" згадали не тільки події повномасштабної війни в Україні, яка триває зараз, а й історії старших поколінь.

31-річна Марта Любчик з Тернополя приголомшила глядачів розповіддю про своїх дідуся та бабусю, які пережили жаливі репресії радянської влади.

"Мій дідусь, коли дивився телевізор, коли Україна стала незалежна, він плакав. Я заходила в кімнату і не розуміла, чому він плаче. Але у нього була така радість від того, що Україна незалежна. Мій дідусь був в УПА (Українська повстанська армія - ред.). Вони з бабусею познайомилися у Сибірі, куди родини були виселені", - згадала учасниця.

Родина Марти Любчик

Подорослішавши, Марта вирішила популяризувати українські традиції та співати народних пісень, аби увесь світ почув красу нашої культури.

"Народна музика – це наш код, це те, що в наших генах. Допоки ми будемо прив’язані до нашого коріння, доти у нас буде щасливе майбутнє, ми будемо розвиватися. Я вважаю, що це фундамент успішної держави", - сказала Любчик.

На "Сліпих прослуховуваннях", що відбулися ще до початку повномасштабної війни в Україні, Марта заспівала старовинну колядку про створення світу "Ой дай Бог". Своїм співом вокалістка не змогла розвернути крісла суддівської четвірки, натомість підкорила серце народного тренера команди "Другого шансу" Андрія Мацоли.

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