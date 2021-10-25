Онуфрійчук, Карпа та Савлєпов: українські зірки, які одружилися з іноземцями

Також вийшли заміж за коханих з-за кордону Катерина Бужинська і Камалія.

Нерідко жінки мріють зустріти іноземного принца та вийти за нього заміж.

Українські зірки також все частіше обирають коханих з-за кордону. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських знаменитостей, які одружилися з іноземцями.

Камалія та Мохаммад Захур

Камалія та Мохаммад Захур / instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія понад 18 років тому підкорила серце пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Зіркове подружжя познайомилося на одній із закритих вечірок. Їй було 26, а йому – 48 років. За тиждень вони почали жити разом, а за два місяці чоловік повіз свою обраницю до Дубаю та Пакистану, де підготував для неї освідчення-сюрприз. Захур придбав Камалії червоне сарі, що дуже спантеличило дівчину. Втім, виконавиця погодилася стати дружиною Захура.

2003 року закохані одружилися. Зараз подружжя виховує 8-річних двійнят – Арабеллу та Мірабеллу.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / instagram.com/kamaliyaofficial

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Іванна Онуфрійчук та Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук цього року зіграла пишне весілля на Мальдівах із бізнесменом казахського походження Алмазом.

Майбутнє подружжя познайомилося влітку 2018-го на іспанському детокс-курорті. Алмаз заговорив з красунею, коли вони займалися в спортзалі на біговій доріжці. Рік вони листувалися як друзі, потім зустрілися у Катарі, а згодом Алмаз прилетів до Іванни з Києва на Сейшели, де вона відпочивала з подругою. Так закрутився роман.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Втім, нещодавно Іванна заявила, що вони з чоловіком досі офіційно не розписалися. Як говорить зірка, вони не можуть визначитися, в якій країні хочуть оформити свій шлюб. Алмаз планує розписатися у Швейцарії, а Іванна – в Україні.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

Учасник гурту "АГОНЬ" Антон Савлєпов навесні розпрощався із холостяцьким життям. Артист одружився з російською акторкою Іриною Горбачовою.

2019-го вона взяла участь у зніманнях кліпу Савлєпова та його гурту "АГОНЬ" на трек "Бомба", а про їхні стосунки стало відомо у серпні минулого року.

Антон освідчувався Ірині двічі – вперше він покликав кохану заміж телефоном, а потім організував романтичне освідчення у Києві. 21 березня цього року вони влаштували таємне весілля. Святкування відбулося у вузькому колі друзів і близьких пари, "практично на дачі".

Весілля Антона Савлєпова та Ірини Горбачової / скриншот з відео

Катерина Бужинська та Димитар Стойчев

Катерина Бужинська та Димитар Стойчев / instagram.com/buzhynska

Українська співачка Катерина Бужинська 7 років тому вийшла заміж за болгарського бізнесмена Димитара Стойчева. Пара сказала одне одному "так" 23 квітня 2014 року.

Цікаво, що під час їхньої першої зустрічі зірка ледь не відштовхнула майбутнього чоловіка. Так, Димитар побився об заклад зі своїм другом, який сказав, що не варто навіть підходити до Каті. Втім, Стойчев посперечався на декілька тисяч євро, що Бужинська стане його дружиною. І за пів року пара дійсно побралася.

Катерина Бужинська та Димитар Стойчев / instagram.com/buzhynska

У їхньому шлюбі народилися двійнята Катя та Дмитрик, яким наприкінці 2020-го виповнилося 4 роки. Також артистка виховує доньку Олену, яку народила у першому шлюбі з продюсером Юрієм Клевенковим.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / instagram.com/maksimc

Суддя "Танців з зірками", українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський обрав собі у дружини австралійську танцюристку Пету Маргатройд. Вони познайомилися на Бродвеї, коли Макс був заручений, а Пета була у стосунках.

Макс розірвав заручини з українською емігранткою Кариною Смірнофф. А 2012 року опинився з Петою на одному паркеті американських "Танців з зірками". Там між ними й спалахнув пристрасний роман. За три роки Чмерковський освідчився коханій. Втім, як нещодавно зізнався артист, він деякий час був невпевнений у своїх почуттях до нинішньої дружини. Макс боявся, що закінчиться його холостяцький період і якось втік від дружини просто в аеропорту. Пізніше він зрозумів, що кохає лише свою дружину. Щоправда, знадобився певний час, аби Пета його пробачила.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / instagram.com/maksimc

2017-го у подружжя народився син Шай Александр.

Ірена Карпа та Людовик Требюше

Ірена Карпа та Людовик Требюше / instagram.com/qarpa

Письменниця Ірена Карпа віддала своє серце французу Людовику Требюше. Інженер, який займається цифровим забезпеченням культурних та медійних структур, став третім чоловіком українки. А ще він дипломат та нащадок роду письменника Віктора Гюго. Познайомилася пара на обіді зі спільними друзями за 13 днів після того, як Ірена приїхала до Франції з дипломатичною місією.

Ірена Карпа та Людовик Требюше / instagram.com/qarpa

До слова, це не перший чоловік-іноземець Карпи. Так, до Луї вона була заміжня двічі. Першим чоловіком співачки був український журналіст, а другим - американський фінансист. Від нього Карпа народила двох доньок.

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