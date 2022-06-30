Онуфрійчук під час благодійного матчу у Швейцарії закликала європейців не забувати про війну в Україні

Онуфрійчук під час благодійного матчу у Швейцарії закликала європейців не забувати про війну в Україні

Телеведуча 1+1 Іванна Онуфрійчук провела художню частину заходу під час благодійного матчу між футбольними клубами "Лозанна Спорт" та "Динамо Київ" у Швейцарії.

Днями відбувся традиційний футбольний матч благодійного туру динамівців Match for peace #StopWarInUkraine за сприяння 1+1 media.

Перед глядачами виступили: співачка NK та учасниці "Голос країни" — KOLA, Інеса Грицаєнко. Ведуча заходу — Іванна Онуфрійчук. Цей матч миру присвячено постраждалим в жахливому акті тероризму — удару російськими ракетами по торговельному центру в місті Кременчук, 27 червня.

Іванна Онуфрійчук та Настя Каменських / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Триває героїчний супротив нашого народу. Під ракетними ударами зараз вся країна. Європа не може забути про війну в Україні. І про жахливий акт тероризму, який Росія днями здійснила у місті Кременчук. Постраждали тисячі мирних людей… Європо, не стій осторонь. Сьогодні ми усі молимося за Україну", — звернулась до європейців ведуча Іванна Онуфрійчук.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

На початку матчу на футбольне поле гравці вийшли у супроводі дітей-сиріт Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Крила надії" міста Маріуполь. Також під час гри відбувся збір коштів для придбання рентген-апаратів С-арки для українських лікарень. Долучитися можна через глобальну платформу UNITED24. А сама гра завершилась з рахунком 2:0 на користь "Лозанна Спорт".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Після матчу до мене підходили українці. Ми багато обнімалися, говорили й просто дарували одне одному приємні емоції, яких зараз не вистачає. І я вперше за весь час відчула себе ніби вдома. Кожен на своєму фронті, мільйони українців борються за те, щоб якомога швидше всі ми повернулися додому, до мирної, вільної України", — поділилась Іванна.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Подія Match for peace #StopWarInUkraine була організована завдяки футбольному клубу "Динамо Київ". Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства молоді та спорту та Міністерства культури та інформаційної політики України. Співорганізатором благодійного туру є Максим Радуцький.

Зазначимо, телеведуча Іванна Онуфрійчук від перших днів війни допомагає українцям — висвітлює події у своїх соцмережах, записує відеозвернення до підписників у інших країнах, виступає на мітингах у Швейцарії. Спочатку долучилась до швейцарської гуманітарної асоціації, де разом з рідними та іншими українцями збирала допомогу. А згодом відкрила власний пункт збору гуманітарної допомоги для України, у співпраці з благодійним фондом 1+1 media "Ти не один" та в рамках єдиної програми "Ukraine SOS". Допомога від Іванни вже приїхала до України. У вантажах — харчі для дорослих, дитяче харчування, засобі гігієни, ліки, постільна білизна, ковдри. Частину ведучі Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс відвезли в Бородянський психоневрологічний інтернат, а решта - відправиться в дитячі лікарні.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

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