Онуфрійчук показала підрослого сина та який конфуз трапився на його першому дні народженні

Іванна Онуфрійчук з сином і чоловіком / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук показала святкування дня народження свого сина Адама.

Раніше вік хлопчика зіркова мама тримала у таємниці через забобонну родину. Проте згодом розкрила всі карти та повідомила, що малюк народився у квітні минулого року. Тож нещодавно йому виповнився один рік. Іванна організувала імениннику справжнє свято й замовила торт.

На щасливих кадрах Онуфрійчук позує не лише з синочком, але й своїм чоловіком Алмазом. Зіркові батьки подбали про фотозону з кульками та іграшками у себе вдома та потішили малюка десертом зі свічкою, зацілувавши його. Щоправда, маленький Адам відмовився куштувати торт, натомість дав декілька шматочків мамі. А наприкінці випадково торт опинився на підлозі.

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Іванна Онуфрійчук з сином і чоловіком / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Попри конфуз і складні моменти материнства, телеведуча поділилася емоціями від такої зворушливої дати та зізналася, що насправді дуже радіє появі у родині синочка.

"Рік неймовірного щастя, відкриттів, пригод та обіймів. Рік з безсонними ночами, першими зубками та словами. Рік, коли ми народилися як батьки. Перший рік нашого Адамчика", — замилувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару вітала свого чоловіка-іноземця з днем народження та показала їхні рідкісні спільні фото.