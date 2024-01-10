Онуфрійчук, Полякова, Ахат та інші: українські зірки, які заміжні за мільйонерами

Не рідкість, коли популярні жінки виходять заміж за заможного обранця. Однак деякі обрали собі в чоловіка мільйонера.

Одним відомим українкам поталанило віднайти своє щастя в Україні, а іншим вдалося зустріти кохання за кордоном. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, хто з українських зірок вийшов заміж за мільйонера та як склалося їхнє подружнє життя.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Обранцем української телеведучої став казахський мільйонер Алмаз. Парочка познайомилася 2018 року під час відпочинку в Іспанії. Спільні телефонні розмови, зустрічі, прогулянки закінчилися тим, що Алмаз освідчився Іванні. У лютому 2021 закохані влаштували весілля на Мальдівах, а вже в листопаді вони узаконили шлюб в Україні. Нині закохані живуть разом у Швейцарії.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Оля Полякова та Вадим Буряковський

Співачка вийшла заміж за бізнесмена 2004 року. Різниця у віці, яка складає 16 років, не стала закоханим на заваді. Оля говорила, що чоловік неабияк її підтримував на початку кар'єри та у всіх творчих починаннях. Нині закохані вже майже 20 років живуть у щасливому шлюбі. Полякова та Буряковський також виховують двох доньок – 18-річну Машу та 12-річну Алісу.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Алла Костромічова та Джейсон Капоне

Українська модель вийшла заміж 2015 року. Обранцем знаменитості став італійський мільйонер Джейсон Капоне. Пара не влаштовувала гучного весілля, а лише тихо та скромно розписалася в США. У листопаді 2015 року Алла народила сина Сальваторе, а вже у червні 2023 року модель оголосила про народження доньки Аврори.

Алла Костромічова з чоловіком / Фото: instagram.com/alla

Ксенія Бугрімова та Сашик Лакмал

Українська режисерка вийшла заміж за принца зі Шрі-Ланки – Сашика Лакмала. Весілля пара зіграла на березі Індійського океану. Разом подружжя виховує сина Оскара, який народився 2019 року.

Ксенія Бугрімова з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/xenia_bugrimova

Ассія Ахат та Ігор Баленко

Українська співачка Ассія Ахат 2000-го року вийшла заміж за мільйонера. Обранцем виконавиці став український підприємець Ігор Баленко. На момент одруження у кожного з них була дитина. Пізніше у подружжя народився спільний син Філіп.

Ассія Ахат з чоловіком / Фото: instagram.com/ahhattassia

Олеся Бацман та Дмитро Гордон

Шоумен та журналістка одружилися 2011 року. Подружжя має трьох спільних доньок – Санту, Алісу та Ліану. Олеся та Дмитро нині живуть у щасливому шлюбі. Ба більше, Гордон, який до весілля з Бацман був двічі одруженим, називає свою дружину найкращою жінкою в його житті.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

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