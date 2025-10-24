Онуфрійчук замилувала рідкісними кадрами з сестрами та здивувала різницею у віці

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилася кадрами, на яких ніжиться в ліжку разом з близькими людьми — сестрами Іриною та Богданою.

Дівчата влаштували справжній "сестринський дівич вечір". Сестри сміялися, бешкетували й навіть влаштували битву подушками. Під зворушливим роликом в Instagram телеведуча залишила підпис, який розчулив її шанувальників.

"Між нами — двадцять п’ять років різниці у віці, але нуль різниці в тому, як ми разом уміємо веселитися. Іруся старша на шість, Богданка молодша на дев’ятнадцять років — три різні покоління. З однією можна говорити про життя, з іншою — про тренди, а з обома — про любов. Як же круто мати таких сестер", — зворушливо написала зірка під дописом.

Іванна Онуфрійчук із сестрами / © instagram.com/ivannaonufriichuk

У коментарях фани засипали Іванну компліментами та зізналися, що відео випромінює тепло й щирість. Юзери були в захваті від дівчат та їхнього відпочинку:

Як же це круто — мати сестру… Та ще й не одну!

Красуні-україночки!

Дівчата, ви просто чудові

Зірка зізналася, що через щільний графік їм нечасто вдається зібратися разом, тому такі зустрічі стають особливими: "Кожен раз, коли ми разом — це найкращі сестринські дівчи вечори".

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрічук поділилася теплими кадрами із півторарічним синочком Адамом від чоловіка-бізнесмена. Знаменитість похизувалася, як проводить час зі своїм малюком.