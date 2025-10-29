ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Онуфрійчук зворушила привітанням мамі в її день народження: який вигляд має рідна людина зірки

Знаменитість зворушила Мережу теплими словами мамі у день народження та показала щасливу родину.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук розчулила Мережу теплими словами, якими привітала свою маму Світлану зі святом.

Знаменитість поділилася щирим дописом і показала, як їхня родина відсвяткувала день народження найріднішої жінки. На опублікованих в Instagram кадрах Іванна разом із рідними святкує у затишному ресторані. Іменинниці виносять величезний святковий торт, а поруч — усміхнені діти та близькі, які радіють разом із нею.

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Допис Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

У підписі до відео телеведуча зворушливо подякувала мамі за тепло, любов і підтримку, які вона дарує сім’ї щодня: "Найцінніше, що в нас є — це наша мама. Вона все життя вчить нас головному — любити. Любити рідних, близьких, цінувати стосунки, допомагати тим, хто поруч і хто потребує… Мам, дякуємо тобі за все, що ти робиш і чого нас навчаєш. Ми — разом. Ми — рідня. І це твоя заслуга".

Фани в коментарях засипали родину привітаннями й компліментами. Прихильники були в захваті від святкових світлин та ніжних слів зіркової доньки:

  • Довгії літа матусі! Яка гарна у вас родина!

  • З днем народження маму… Здоров’я їй та довгих років життя!

  • Ви красуні. Мої вітання!

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук розчулила шанувальників зворушливими кадрами з сестрами Іриною та Богданою. Телеведуча показала теплі моменти сімейного відпочинку та здивувала фанів великою різницею у віці між ними.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie