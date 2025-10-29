- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 2 хв
Онуфрійчук зворушила привітанням мамі в її день народження: який вигляд має рідна людина зірки
Знаменитість зворушила Мережу теплими словами мамі у день народження та показала щасливу родину.
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук розчулила Мережу теплими словами, якими привітала свою маму Світлану зі святом.
Знаменитість поділилася щирим дописом і показала, як їхня родина відсвяткувала день народження найріднішої жінки. На опублікованих в Instagram кадрах Іванна разом із рідними святкує у затишному ресторані. Іменинниці виносять величезний святковий торт, а поруч — усміхнені діти та близькі, які радіють разом із нею.
У підписі до відео телеведуча зворушливо подякувала мамі за тепло, любов і підтримку, які вона дарує сім’ї щодня: "Найцінніше, що в нас є — це наша мама. Вона все життя вчить нас головному — любити. Любити рідних, близьких, цінувати стосунки, допомагати тим, хто поруч і хто потребує… Мам, дякуємо тобі за все, що ти робиш і чого нас навчаєш. Ми — разом. Ми — рідня. І це твоя заслуга".
Фани в коментарях засипали родину привітаннями й компліментами. Прихильники були в захваті від святкових світлин та ніжних слів зіркової доньки:
Довгії літа матусі! Яка гарна у вас родина!
З днем народження маму… Здоров’я їй та довгих років життя!
Ви красуні. Мої вітання!
