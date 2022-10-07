Онук Алли Пугачової Микита Пресняков прокоментував свою мобілізацію в Росії

Сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що музиканта та актора мобілізували просто з театральної репетиції.

Онук російської співачки Алли Пугачової, співак та актор Микита Пресняков відреагував на чутки, які сьогодні поширили РосЗМІ.

Так, Пресняков прокоментував, чи справді його мобілізували на війну з Україні і забрали просто посеред репетиції у театрі. У Telegram-каналі артиста фани поцікавилися у нього, чи це правда. На що Пресняков коротко відповів: "Фейк".

Так само інформацію спростували й в Московському Губернському театрі, звідки Преснякова нібито мобілізували. Ба більше, там розповіли, що він поїхав з РФ до США ще три тижні тому – до того, як його зіркова бабуся виїхала з Росії:

"Він виїхав до Америки три тижні тому і всіх цим підставив. Зірвав декілька вистав, заказників, заплановані знімання. Замінити Микиту в театрі складно, оскільки у нього головна роль у виставі", - прокоментували у театрі одному з РосЗМІ.

Нагадаємо, що сьогодні РосЗМІ розповсюдили новину про те, що нібито онука Алли Пугачової Микиту Преснякова мобілізували і забрали його на війну просто під час репетиції в театрі у Москві.

Читайте також: