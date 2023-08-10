Онук Роберта Де Ніро помер: поліція назвала причину смерті 19-річного хлопця

Поліція назвала причину смерті 19-річного онука голлівудського актора Роберта Де Ніро – Леонардо.

Хлопець пішов з життя ще на початку липня. Весь цей час тривало слідство та встановлювалися причини смерті 19-річного хлопця. У результаті правоохоронці повідомили, що онук артиста пішов з життя у результаті нещасного випадку, пише CNN.

Згідно з результатами експертизи, того фатального дня Леонардо вживав наркотичні речовини. У його крові виявили сліди різних психотропних препаратів та наркотиків. Всі вони самі по собі надзвичайно небезпечні та можуть спричинити передозування, а у поєднанні це може мати фатальні наслідки, що й сталося з онуком Де Ніро.

Онук Роберта Де Ніро / Фото: instagram.com/drenadeniro

До слова, після смерті Леонардо правоохоронці затримали жінку. Її звинувачують у продажі наркотичних речових. Однак до смерті онука актора вона не має жодного відношення.

Нагадаємо, 19-річного Роберта не стало 2 липня. Він був сином названої доньки Дрени Де Ніро, яку актор удочерив, коли був у шлюбі з акторкою Даєнн Ебботт.

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