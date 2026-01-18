Онук Ротару після виїзду за кордон вийшов на зв’язок та зробив заяву про свою кар’єру

Анатолій Євдокименко та Софія Ротару

Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, вперше за тривалий час вийшов на зв’язок.

Схоже, виконавець після виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення взявся активно просувати свою кар’єру. Для цього він розпочав активно ділитися роздумами про свою творчу діяльність та пригадав її початок. За словами онука Ротару, зараз він зайнявся музичним продюсуванням. Анатолій зазначив, що все почалося з маленьких кроків і наставництва одного з українських музикантів.

«Мої найперші спогади про музичне продюсування сягають підліткових років. Я пам’ятаю, як натрапив на просте у використанні програмне забезпечення для створення музики, яке розпалило мою цікавість і дало мені базове розуміння того, як створюються треки. Тоді я зустрів свого першого наставника Олексія Лаптєва. Він навчив мене основам і відіграв величезну роль у формуванні моїх ранніх років як артиста», — поділився Анатолій англійською мовою.

До слова, зараз Анатолій Євдокименко регулярно випускає нові треки та часто подорожує світом. Раніше артист також давав рідкісні інтерв’ю іноземним виданням, але чітко про свою позицію та виїзд з України не розповідав, зосереджуючись на творчості.

