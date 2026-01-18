ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
856
Час на прочитання
1 хв

Онук Ротару після виїзду за кордон вийшов на зв’язок та зробив заяву про свою кар’єру

Анатолій Євдокименко показав, який вигляд має зараз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анатолій Євдокименко та Софія Ротару

Анатолій Євдокименко та Софія Ротару

Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, вперше за тривалий час вийшов на зв’язок.

Схоже, виконавець після виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення взявся активно просувати свою кар’єру. Для цього він розпочав активно ділитися роздумами про свою творчу діяльність та пригадав її початок. За словами онука Ротару, зараз він зайнявся музичним продюсуванням. Анатолій зазначив, що все почалося з маленьких кроків і наставництва одного з українських музикантів.

Анатолій Євдокименко / © instagram.com/shmn

Анатолій Євдокименко / © instagram.com/shmn

«Мої найперші спогади про музичне продюсування сягають підліткових років. Я пам’ятаю, як натрапив на просте у використанні програмне забезпечення для створення музики, яке розпалило мою цікавість і дало мені базове розуміння того, як створюються треки. Тоді я зустрів свого першого наставника Олексія Лаптєва. Він навчив мене основам і відіграв величезну роль у формуванні моїх ранніх років як артиста», — поділився Анатолій англійською мовою.

До слова, зараз Анатолій Євдокименко регулярно випускає нові треки та часто подорожує світом. Раніше артист також давав рідкісні інтерв’ю іноземним виданням, але чітко про свою позицію та виїзд з України не розповідав, зосереджуючись на творчості.

Нагадаємо, нещодавно фіналістку нацвідбору «Євробачення-2026» Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином — Суспільне вже відреагувало на скандал щодо творчості співачки заявою.

Дата публікації
Кількість переглядів
856
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie