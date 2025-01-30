Онук Ротару вийшов на зв'язок з-за кордону й показав, чим займається: як відреагувала родина

Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко показав плоди своєї праці.

Як відомо, 30-річний Руслан пішов стопами зіркової бабусі. Він взяв псевдонім SHMN і занурився у створення музики. І нещодавно у фотоблогу вперше за тривалий час вийшов на зв'язок до фанів. Артист повідомив, що незабаром вийде його новий трек.

У короткому ролику онук Ротару показав, який вигляд має зараз. Музикант у навушниках постає за діджейським пультом і рухається у такт своєї нової пісні. Ба більше, до створення композиції Євдокименко залучив ще одного артиста – іноземного виконавця Monty Wells.

Онук Софії Ротару з-за кордону показав своє захоплення

У коментарях зібралося чимало поціновувачів його творчості й залишило емоджі у формі вогників. Зокрема, схвальними відгуками вже відзначилася й зіркова родина Руслана. Так, його бабуся Ротару поставила під відео вподобайку, а його сестра Соня написала, що "не може дочекатися".

Нагадаємо, нещодавно скандальний співак Іван Дорн також з-за кордону вийшов на зв'язок. Він звернувся до українців і неочікувано зізнався у коханні після виступів з росіянами.

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