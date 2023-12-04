Онук Софії Ротару на тлі гучних скандалів більше не згадує про Україну

29-річний онук Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який за сприяння зіркової бабусі незаконно втік з України під час повномасштабного вторгнення, не забажав згадати про Україну в останньому зі своїх інтерв'ю.

Наразі артист під псевдонімом SHMN займається просуванням свого нового музичного альбому за кордоном. З цієї нагоди він дав чергове інтерв'ю нідерландському виданню Numéro. Втім, навіть словом не обмовився про Україну. Анатолій зосередився на розповіді про новий альбом, який для нього є "саундтреком до останніх 12 місяців життя". За словами онука Ротару, йому вкрай важливо "ділитися цією історією з тими, хто, можливо, переживає схожі подорожі".

Онук Софії Ротару / Фото: instagram.com/shmn

Також музикант згадав про своє дитинство та родину, де більшість захоплювалася музикою. Однак, він знову обережно оминув тему українського походження.

"Я виріс у родині, де музика була не просто видом мистецтва, а способом життя. У моїх батьків була велика і різноманітна колекція платівок, і з раннього віку я був знайомий з еклектичною сумішшю жанрів і звуків. Таке виховання створило міцний зв'язок між музикою і моїми емоціями", - розповів SHMN для Numéro.

Софія Ротару з онуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

До того ж Євдокименко додав, що його новий альбом був створений на основі "самоаналізу та конфлікту".

"У процесі роботи над цим альбомом я усвідомив, наскільки нерозривно моя музика переплетена з моїм життям, сповненим випробувань і негараздів. Самоаналіз є основним інструментом у моєму нинішньому творчому процесі. Ще одним важливим елементом звукового всесвіту Amadeus є конфлікт. Зокрема, я досліджую конфлікт через призму постійної подвійності людської природи" - поділився артист.

Раніше ж Анатолій Євдокименко, якого затримали на українському кордоні на надувному човні, все ж робив намагання розповісти про війну в Україні іноземним медіа. Щоправда, це виходило доволі поверхово та без деталей.

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