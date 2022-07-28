Онук Софії Ротару після невдалої спроби втекти до Молдови з України виїхав до Франції

Онук легендарної співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, схоже, таки зумів виїхати до столиці Франції – Парижа.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram парубок розмістив декілька знімків, на яких видно Ейфелеву вежу та вулиці Парижа. Ці фотографії Євдокименко ніяк не прокоментував, так само не повідомив, як йому вдалося виїхати з України.

Онук Софії Ротару показав фото з Парижа / Фото: instagram.com/shmn

Онук Софії Ротару показав фото з Парижа / Фото: instagram.com/shmn

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України онук та син Софії Ротару перебували в Україні. Втім, за місяць стало відомо, що 7 березня, була затримана група з дев'яти чоловіків, які намагалися втекти до Молдови на човні і незаконно перетнути державний кордон України.

Софія Ротару з онуком / Фото: instagram.com/shmn

Їх зупинили на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському. Серед групи були й родичі відомої співачки Софії Ротару – її син Руслан Євдокименко та онук Анатолій.

У чоловіків був провідник з місцевих. Серед затриманих було 8 громадян України призовного віку та громадянин Молдови. Чоловіки намагалися човном переправитися до сусідньої країни. Їх усіх затримали прикордонники.

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