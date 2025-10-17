- Дата публікації
Категорія
- Гламур
Онук Софії Ротару розкрив, чим займається за кордоном після скандального виїзду з України
Музикант показався на нових кадрах після тривалої паузи.
Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, вперше за довгий час нагадав про себе.
Артист презентував нову музичну роботу, фрагмент якої опублікував у своєму Instagram. Над зніманням працював український оператор, який нині перебуває у Великій Британії. Саме тому можна припустити, що й сам Анатолій може зараз жити там.
На кадрах онук легендарної співачки з’явився у класичному стилі — темне пальто, чорна кофта та штани. Музикант нечасто ділиться особистими світлинами, адже переважно просуває свою творчість і рідко з’являється на публіці.
Подейкують, що 31-річний Анатолій Євдокименко під час повномасштабної війни залишив Україну та виїхав за кордон. За словами інсайдерів, зробив він це нібито незаконним шляхом і не без допомоги своєї зіркової бабусі. Водночас ані сам Анатолій, ані Софія Ротару поки що ситуацію не коментують.
Нагадаємо, нещодавно у родині Софії Ротару — справжнє свято: народилися одразу троє онуків. Як розповіла її сестра Ауріка Ротару, одразу дві племінниці співачки стали мамами.