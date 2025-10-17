Онук Софії Ротару розкрив, чим займається за кордоном після скандального виїзду з України

Софія Ротару з онуком Анатолієм / © instagram.com/sofiarotaru.official

Онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, вперше за довгий час нагадав про себе.

Артист презентував нову музичну роботу, фрагмент якої опублікував у своєму Instagram. Над зніманням працював український оператор, який нині перебуває у Великій Британії. Саме тому можна припустити, що й сам Анатолій може зараз жити там.

На кадрах онук легендарної співачки з’явився у класичному стилі — темне пальто, чорна кофта та штани. Музикант нечасто ділиться особистими світлинами, адже переважно просуває свою творчість і рідко з’являється на публіці.

Подейкують, що 31-річний Анатолій Євдокименко під час повномасштабної війни залишив Україну та виїхав за кордон. За словами інсайдерів, зробив він це нібито незаконним шляхом і не без допомоги своєї зіркової бабусі. Водночас ані сам Анатолій, ані Софія Ротару поки що ситуацію не коментують.

Нагадаємо, нещодавно у родині Софії Ротару — справжнє свято: народилися одразу троє онуків. Як розповіла її сестра Ауріка Ротару, одразу дві племінниці співачки стали мамами.