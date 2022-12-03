Онук Софії Ротару, якого затримали під час втечі з України на човні, розповів, де перебуває і що робить

Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, якого 7 березня разом з іншими чоловіками затримали під час спроби незаконно перетнути державний кордон України, відшукався.

Наразі Євдокименко перебуває у Європі, втім, де саме, не розповів. В інтерв'ю Deep House London Анатолій розповів, що "був змушений покинути країну" і враховуючи нові умови життя назвав себе "кочівником":

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Вже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дала новий погляд на життя", – сказав Євдокименко.

Софія Ротару з онуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Також Анатолій висловив співчуття рідним загиблих через повномасштабне вторгнення РФ до України:

" Цей рік безперечно був найскладнішим роком у моєму житті, але також і найбільш перетворюючим, я маю сказати. Більше того, це був воістину руйнівний та трагічний рік для всього народу України, мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни", - сказав Євдокименко.

Софія Ротару з онуком та сестрою Аурікою / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару з онуком та онучкою / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

У Європі хлопець продовжив займатися своєю музичною кар'єрою. Євдокименко записує треки під творчім псевдонімом SHMN.

"У мене заплановано реліз на початок 2023 року на берлінському лейблі Poesie Musik, і я в захваті. Я також веду розмову з imprint Fayer з Edu Imbernon про можливий реліз, якому теж дуже радий", - поділився артист.

Нагадаємо, що 7 березня син та онук Народної артистки України Софії Ротару Руслан та Анатолій Євдокименки намагалися втекти до Молдови на надувному човні і незаконно перетнути державний кордон України. Їх затримали на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському.

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