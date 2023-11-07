Онук Софії Ротару, якого затримали під час втечі з України на човні, за кордоном заговорив про війну

Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, якого минулого року затримали під час втечі з України на човні, заговорив про війну.

Нині він перебуває за кордоном, де будує кар'єру під псевдонімом SHMN. Нещодавно у музиканта навіть вийшов власний альбом. Тож з нагоди виходу платівки Анатолій дав інтерв'ю журналу Metal.

Софія Ротару з онуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

У розмові із журналістами Анатолій згадав про війну, щоправда, поверхово та не вдавався в деталі. Онук Ротару переконаний, що суспільство переживає радикальні трансформації. На його думку, вони викликані війною, що довго триває, а також пандемією коронавірусу. Анатолій переконаний, що в такі тяжкі часи треба зберігати "моральну гідність".

"Недавня пандемія та війна, що триває, мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність", - заявив в інтерв'ю Євдокименко.

Софія Ротару з онуками / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, онук Софії Ротару минулого року потрапив у скандал. На початку березня 2022 року Анатолія разом з батьком Русланом затримали, коли ті намагалися на надувному човні втекти до Молдови. Врешті, онук Ротару таки виїхав до Європи. Як йому вдалося це зробити – невідомо.

Нещодавно сестра виконавиці розповіла, де перебуває сама Софія Ротару, а також розкрила, де живе її син.

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