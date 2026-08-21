Онук Софії Ротару змінив псевдонім, який критикували українці: нове сценічне ім'я музиканта й вигляд

Софія Ротару, Анатолій Євдокименко

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Онук Софії Ротару — музикант Анатолій Євдокименко — який раніше випускав музику під псевдонімом SHMN, представив нове сценічне ім’я та оновлений образ.

Музикант, схоже, вирішив розділити свої творчі експерименти та почав публікувати нові композиції на стримінгових платформах під ім’ям Anatolii. Водночас зміни торкнулися не лише назви його музичного проєкту — артист також дещо переосмислив власний стиль.

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Анатолій Євдокименко / © instagram.com/anatoliiofficial

Тепер у його образах дедалі частіше з’являються головні убори. У нових відео Анатолій постає то в панамі, то в бандані, створюючи більш розслаблену та атмосферну естетику. Стилю також додають сонцезахисні окуляри.

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Анатолій Євдокименко / © instagram.com/anatoliiofficial

Ймовірно, Євдокименко хоче розмежувати різні напрямки своєї творчості за допомогою двох альтер его — SHMN та Anatolii. При цьому невідомо, чи повністю відмовився музикант від першого псевдоніма. Та зараз поки що на обох проєктах виходять музичні новинки й розвиваються дві окремі сторінки у соцмережах.

Чому псевдонім SHMN обурював українців

Вибір попереднього сценічного імені свого часу викликав неоднозначну реакцію в української аудиторії. Псевдонім SHMN українською можна прочитати як «шаман». Через це користувачі Мережі проводили паралелі з одіозним російським співаком, який виступає під псевдонімом Shaman і є агресивним путіністом під час війни.

Анатолій Євдокименко / © instagram.com/anatoliiofficial

Своєю чергою Анатолій Євдокименко не пояснював свого вибору. Та все ж деякі ЗМІ припускали, що така назва його проєкту могла бути пов’язана з інтересом до езотерики. Утім, навіть такі припущення не припинили тригерити частину українців, тож музикант зазнавав критики через негативні асоціації.

Онук Ротару будує музичну кар’єру за кордоном

Зараз Анатолій Євдокименко активно розвиває свою творчість за межами України та експериментує із сучасним звучанням. Він позиціює себе як продюсер та електронний музикант. А його кар’єру регулряно підтримує родина своїми вподобайками та коментарями під дописами.

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Анатолій Євдокименко / © instagram.com/shmn

Схоже, останні релізи та новий стиль музиканта свідчать про те, що онук Софії Ротару перебуває у процесі творчого пошуку себе та пробує нові формати. Зокрема, знімає музичні, професійні та мотиваційні ролики в Instagram, а також хизується спортивною формою. Час від часу Анатолій зустрічається з рідними, які живуть за кордоном.

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